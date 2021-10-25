Признали учить преподавателей основам работы с TikTok и Instagram *

Эксперт призвал учить преподавателей основам работы с TikTok и Instagram *

Базу работы с платформамиTikTok и Instagramследует интегрировать в учебные программы увеличения квалификации учителей. Это даст возможность привлечь преподавателей к новому обучению. Подобное мнение озвучил технолог Педагогического конструкторского бюро Александр Прутченков.

«Создать и ввести программу «Преподаватель года для педагога РФ». Задействовать возможности участников и победителей, выигравших конкурс «Преподаватель года»<...> [Интегрировать в программу] мастер-классы, например, в период творческого отпуска, какой будет доступен современным педагогам, вебинары по всей стране, учитывая разницу в часовых поясах, общение с коллегами по тем же предметам, статьи в средствах массовой информации, в том числе в блогах и видеоканалах и т. д, тот же самыйTikTok и Instagram * и прочее, что в настоящее время достаточно распространено для современных учителей", - объяснил Прутченков.

Как озвучил главный технолог, интеграция социальных сетей TikTok и Instagram * в учебные методики даст возможность увеличить степень квалификации нынешних учителей благодаря внедрению современных методик в их образование. "Стоит снова-таки подчеркнуть, что требуются серьезные ресурсы. <...>. Необходимо позволить каждому учителю коммуницировать с другими учителями, использующими нестандартные методики обучения педагогами", - отметил главный технолог.

База работы с подобными платформами, по мнению Прутченкова, может быть интегрирована в программу обучения и передачи опыта между преподавателями и участниками отечественного конкурса "Учитель года России". "Включить "золотой запас" участвовавших в конкурсе "Педагог года России" в увеличение степени педагогов всей РФ, в том числе применяя соцсети, TV и т. д.", - отметил он.

Помимо этого, как полагает эксперт, на протяжении 12 месяцев следует организовать бесплатное повышение профессионализма для всех педагогов, предоставив им право выбора контента, адреса и часа обучения. Курсы обязаны соответствовать квалифицированным запросам учителей "с выходом на рациональную разработку уникальных методик по принципу сейчас создал, а на следующий уже применяю».

Отечественный конкурс «Преподаватель года России» идет каждый год среди учителей школ РФ. Его задача – найти и наградить самых талантливых преподавателей, популяризовать их опыт и повысить престиж труда учителей.





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