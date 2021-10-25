Facebook * приостановил свой проект по созданию Instagram * для детей до 13

Проекты по созданию «Инстаграм *» для детей младше 13 лет, названные«InstagramKids», были приостановлены.

Facebook * начнет использовать это время, чтобы выслушать «родителей, экспертов, политиков и регулирующие органы, – об этом написал глава Instagram * Адам Моссери.





Такой вывод можно сделать из просочившегося внутреннего исследования WallStreetJournal (WSJ), в котором говорится, что Instagram * «токсичен для девочек-подростков».

Но в недавнем блоге руководитель отдела исследований Facebook * Пратити Райчоудхури назвал это утверждение «просто неточным».

Instagram * требует, чтобы пользователям было не менее 13 лет, прежде чем они создадут учетную запись, но многие дети до этого возраста все равно используют платформу.

Компания ранее сообщала BBC News, что InstagramKids станет «практичным решением действующей в отрасли проблемы, когда дети лгут о своем возрасте, чтобы получить доступ к приложениям», и позволит детям общаться с семьей и друзьями «в соответствии с возрастом».

Но в апреле в письме компании за детство без рекламы, подписанном 99 группами и отдельными лицами, утверждалось, что платформа, «помешанная на имидже», опасна для здоровья и частной жизни детей, и содержался призыв к свертыванию проекта.

Инструменты надзора

В новом сообщении в блоге г-н Моссери сказал, что он по-прежнему считает, что лучше иметь версию Instagram * для детей 10–12 лет, чем «полагаться на способность приложения проверять возраст детей, которые слишком малы, чтобы иметь идентификатор».

«Реальность такова, что дети уже подключены к Интернету», – сказал он.

Пока проект приостановленInstagram будет расширять свою работу над новыми инструментами родительского надзора, чтобы охватить 13-19-летних, которые в настоящее время находятся в Instagram *.

Г-н Моссери написал, что в ближайшие месяцы будет больше объявлений об этом.

И хотя он не согласился с интерпретацией WSJ просочившегося исследования, оно «вызвало у людей много вопросов».

Facebook * призвали отказаться от идеи Instagram * для детей.

В 2020 году девочек-подростков спросили, когда они чувствовали себя плохо из-за своего тела, заставлял ли их Instagram * чувствовать себя:

хуже – 32%;

лучше – 22%;

никак не повлиял– 46%.

Опрос наFacebook, который «полагался на информацию только от 40 подростков», был намеренно сфокусирован на самых негативных аспектах Instagram *, чтобы помочь компании внести улучшения. Вопросы внешности были единственными из 12 возможных подростковых проблем, которые Instagram * только усугубил для девочек.

В других же областях, таких, как проблемы с питанием, одиночество, беспокойство и грусть, «девочки-подростки, столкнувшиеся с этими проблемами, с большей вероятностью скажут, что Instagram * усугубил эти проблемы или помог с ними», – говорится в сообщении.

«Исследование на самом деле показало, что многие подростки, от которых мы слышали, чувствуют, что использование Instagram * помогает им, когда они борются с трудными моментами и проблемами, с которыми всегда сталкиваются подростки», – написала г-жа Рейчоудхури через две недели после отчета WSJ.

Но проект просочился задолго до того, как мы узнали, что это будет. Люди боялись худшего, и на тот момент у нас было мало ответов. Недавние сообщения WSJ вызвали еще большее беспокойство. Понятно, что нам нужно больше времени на это.





Адам Моссери заявил 27 сентября 2021 г:

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Но сайт технологических новостей TheVerge заявил, что в ответе Facebook * «игнорируются многие проблемы, поднятые в статье WSJ, в том числе то, что подростки утверждали, что чувствуют зависимость от Instagram *».

Комментаторы призвали Facebook * обнародовать результаты исследования.





А в понедельник представитель Facebook * сообщил BBC News, что он планирует опубликовать некоторые исследовательские материалы в Конгрессе.

«Наш план состоит в том, чтобы выпустить в Конгресс две наиболее примечательных пилотных выходов приложения, и мы рассматриваем возможность их публичного выпуска», – заявили они.

«Наше намерение состоит в том, чтобы они стали достоянием общественности».

Глобальный руководитель службы безопасности Facebook * Антигона Дэвис ответит на вопросы на предстоящем заседании комитета Сената США, где ее, как ожидается, спросят об отчете WSJ и планах в отношении InstagramKids.





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