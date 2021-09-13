Instagram * обяжет пользователей указывать дату рождения

В последнее время социальная сеть Instagram * радует нас интересными обновлениями. Так, стало известно об изменениях правил верификации, о том, что алгоритм дает преимущества в продвижении формату Reels, а также, что соцсеть теперь будет требовать от пользователей указать дату своего рождения. Рассказываем о последнем нововведении подробнее. Главный вопрос: зачем и кому это нужно?

Инстаграм * решил запретить пользоваться социальной сетью всем, кто скрывает свой возраст. Известно, что так руководство Инстаграма * хочет выделить несовершеннолетних пользователей в определенную категорию. Например, уже сейчас аккаунты для детей до 16 лет автоматически создаются закрытыми для дополнительной защиты. Дело в том, что дети приходят в мир социальных сетей, не осознавая, какую опасность они могут нести.

Помимо этого, уже сейчас некоторые посты недоступны несовершеннолетним. Однако остается проблема рекламных сообщений. Даже, если в рекламном кабинете выставлено ограничение по возрасту, если пользователь не указал свою точную дату рождения в профиле, он может видеть запрещенную для него рекламу.

Согласно официальному заявлению, в ближайшее время соцсеть будет принуждать всех пользователей платформы указывать дату рождения. Без этого возможность пользоваться приложением и веб-версией Instagram * будет ограничена.

Кроме того, известно, что алгоритм уже заточен выявлять точную дату рождения и примерный возраст пользователя по его постам в социальной сети и сообщениям/комментариям с поздравлениями от сторонних пользователей.

Facebook *, которому и принадлежит Instagram *, известен своей жесткой политикой в отношении контента. Так социальная сеть без зазрения совести банит публичных людей и аккаунты, если те нарушают какие-либо правила распространения контента.

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