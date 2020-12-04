Функция родительского контроля в TikTok

Вышло одно из последних на данный момент обновлений в TikTok. Это обновление касается безопасности. Оно дает возможность родителям контролировать учетные записи своих детей. Обновление называется Family Pairing.

ТикТок сегодня испытывает серьезное давление, потому постоянно стремится к тому, чтобы площадка была как можно безопаснее для детей. Учитывая, что ТикТок – социальная сеть для подростков, куда еще только переходят люди взрослее, вопрос безопасности детей очень важен.

Не так давно компания сделала заявление, что появилась новая опция, позволяющая родителям полноценно отключать комментарии к видео своих чад или разрешать комментировать только друзьям. Родители, профили которых связаны с детскими, тоже могут сделать записи приватными, выключить опцию поиска постов, фолловеров, тегов или звуков. Можно ограничить перечень лиц, которые могут видеть, что за видео понравились их детям.

Запущенный инструмент Family Pairing дает возможность взрослым видеть, сколько времени их ребенок проводит в социальной сети ежедневно, ограничить содержание, которое наблюдают в ленте.

Опция родительского контроля находится в категории «Цифровое благополучие», называется «Семейные настройки». Она позволяет родителям настраивать различные параметры безопасности.

ТикТок дает возможность регистрации детям, достигшим 13 лет. Все, что требуется сделать, указать дату рождения. Но поскольку подтверждения не требуется, то некоторые дети привирают и указывают недействительный возраст. Новая опция Family Pairing препятствуют наплыву пользователей, которые еще не доросли. Не так давно ТикТок запретил лицам до 16 лет отправлять непосредственные сообщения на своей площадке. Таким образом, ТикТок стал первой социальной сетью, которая заблокировала сообщения подростков в мире. Такое ограничение пришлось ввести из-за инцидента: стало известно, что некоторые люди отправляют подросткам неприличные сообщения.

Однако есть и обратная сторона: есть риск, что подростки возненавидят и сеть, и систему, и администрацию сети за то, что та передает слишком много функций родительскому контролю. Конечно, может быть сложно удовлетворить все потребности волнующихся родителей и при этом не нарушить права основных пользователей ТикТок, то есть молодых людей. Многие подростки обходят родительский контроль, регистрируя другие профили втайне от родителей.

Очевидно, что социальные сети, особенно ориентированные на молодую аудиторию, должны быть безопасны для детей. То же самое касается и самих родителей и их уровня контроля над своими детьми. Нужно найти баланс между контролем, обеспечением безопасности и получением удовольствий от общения в ТикТок, просмотром видео и созданием новых роликов.

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