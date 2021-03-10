Функция Вопросы и ответы в ТикТок

Не так давно ТикТок запустил новую опцию, которая называется «Вопросы и ответы». Она действует по принципу видеоответов в комментариях. Теперь, после появления данной функции, юзеры имеют возможность задать вопрос на странице ТикТок и снимать на них ответы.

До этого вопросы можно было задать в прямых эфирах и с помощью комментариев под роликом. Шанс того, что автор ролика увидит вопрос, был очень маленьким. Эти сообщения запросто могли затеряться среди остальных сообщений.

Обновленная опция «Задайте мне вопрос» была сделана персонально для вопросов. Что она собой представляет? Это отдельная категория ТикТок, где видны вопросы от юзеров. Автор ролика видит их число, видит, кто задавал вопросы. На эти вопросы и на пользователей, задавших их, можно оставить жалобу, убрать или записать ответ в ролике.

Задать вопрос автору контента можно посредством специальной кнопки. Пользователи уже задействуют новую функцию, но не только для вопросов, но и для предложений, в частности, предлагаются темы, на какие можно снимать новые ролики.

Что позволяет данная опция?

1. Ответы на вопросы привлекают внимание юзеров в ТикТок, увеличивают вовлеченность.

2. Они мотивируют на переход на страницы других юзеров. К примеру, пользователь видит в рекомендованном видео ролик с заданным вопросом, ему интересно, что за вопросы задавали автору контента, кроме этого. Он переходит на страницу и подписывается. Вместе с тем потенциальный фолловер может отыскать в разделе интересный вопрос и захотеть узнать больше о том, кто его задал. Всегда виден полноценный список вопросов, можно выбрать любую страницу и перейти на нее для изучения.

3. Ответы на вопросы существенно увеличивают лояльность ЦА, мотивируют пользователей быть активнее. Они знают, что автор контента видит их вопросы, читает их и не только читает, но и отвечает. Юзерам приятно, когда автор ролика обращает внимание на них и их вопросы, они еще больше стараются просматривать ролики, оставлять на них реакции, комментарии.

4. Вопросы очень часто подкидывают идеи для создания нового контента.

Как задействовать данную функцию? Можно просто отвечать на вопросы (обычный вариант), сделать в видео то, о чем просит юзер. Можно добавить собственного креатива или пойти от обратного: «Пользователь попросил сделать это, но я решил(а) наоборот». Данная опция доступна владельцам аккаунтов «Автор». Бизнес-страницы пока не могут воспользоваться данной опцией.

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