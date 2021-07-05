Игры для вовлечения подписчиков в Instagram *: идеи для постов

Игры в Instagram * появились из-за падения естественного охвата и из-за новых особенностей ранжирования публикаций в ленте новостей. Предсказания, задачи, квесты – это все игровое содержание.

Основная цель – это, безусловно, вовлечение аудитории. Чем большая вовлеченность у игровых публикаций, тем больший охват получат другие посты с другими темами и изображениями, лента выведет их на первые места у пользователей, подписанных на ваш профиль.

Описанные ниже игровые идеи можно адаптировать под собственный профиль и включить в план продвижения аккаунта на будущее.

Идеи игр для постов

При помощи GAMIFER можно запускать конкурс активности среди фолловеров. За комментарии, оставленные под постом, участникам будут начислены баллы. В свою очередь получившие наибольшее количество пользователи выводятся в табличку лидеров. Автор поста сам может начислять число баллов за тот или иной тип комментария, зафиксировать наименьшее число слов. Сервис сможет это все учитывать и подсчитывать. Ложь или правда. Понадобится написать около 10 фактов о компании или товаре, из них несколько позиций должны быть неправдивыми. Еще больше понравятся факты не о товаре, а о владельце аккаунта или каком-то сотруднике. Подписчики должны догадаться, какие из предложенных фактов неверные. Чем интереснее предложенные факты, тем больше активность фолловеров. Видеопредсказание. Для реализации нужно сделать не слишком длинный ролик, который состоит из картинок с предсказаниями. Слайды меняются очень быстро. Используются любые фразы. Можно придумывать все, что угодно и на любую тему, начиная от «чем сегодня заняться?» и заканчивая «кто ты из сериала?». Пользователь смотрит ролик, ставит на паузу в любой момент и пишет, на какой фразе остановился ролик. Продолжить рассказ. Владелец профиля выкладывает первую фразу, а фолловеры в свою очередь должны написать продолжение в комментариях. Не больше одного предложения или пару-тройку предложений. Следующий комментатор продолжает мысль предыдущего. Преимущество данной игры в том, что она может продолжаться бесконечно. Опиши в 3-ех словах. Игра помимо создания активности под постами дает возможность понять, как автора публикаций воспринимают фолловеры. Любой игрок может написать три слова, с какими у подписчиков ассоциируется владелец профиля. Ответное участие мотивирует пользователей на последующее проявление активности. Найти отличия. Это достаточно старая игра. Нужно разместить две фотографии и попросить подписчиков отыскать отличия. Это могут быть знаменитости, картинки из фильмов или сериалов. Можно разместить карусель, чтобы было больше двух фотографий. Игры о любви к кино. Здесь нужно брать названия известных фильмов и поменять какое-то слово на слово, задуманное автором поста. Подойдут, кроме того, наименования книг или мультфильмов. Угадать загаданное слово. Здесь все просто: владелец профиля загадывает слово, а подписчики отгадывают. Естественно, оставляется какая-то подсказка. Что под фото? Можно выложить фотографию, закрасив часть изображения стикером, и предложить подписчикам угадать, что изображено на картинке? Совет другому. Это небольшой тренинг, где подписчикам предлагается дать совет воображаемому другу в определенной ситуации. Ситуация будет зависеть от того, чем занимается автор профиля. Если он ведет бизнес-тренинги, то можно создать ситуацию, когда некто начинает дело и бросает. Что можно ему порекомендовать?

Это далеко не полный список игр для постов в Инстаграм *. Есть разные варианты вовлечения аудитория и мотивации на проявление активности.





Если вы хотите раскрутить свой аккаунт, увеличить популярность страницы, обращайтесь в нашу компанию и мы поможем накрутить просмотры в инстаграм *.

Еще рекомендуем статью к прочтению: В ТикТок появилась опция Обзор за год











