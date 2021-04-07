Instagram * анонсировал черновики историй

Не так давно Instagram * объявил, что в скором времени добавит новую опцию, какая даст возможность сохранять черновики сторис и при необходимости редактировать их в любое время.

По словам администрации социальной сети в настоящее время черновики историй – это весьма востребованная опция. Она обеспечит большую гибкость, даст возможность экономить время и полезна еще и тем, кто собирается выкладывать истории конкретно в самое подходящее время для своей целевой аудитории. Теперь благодаря нововведениям, если в момент формирования сторис пользователь прервет этот процесс, Инстаграм * предложит сохранить сторис в качестве черновика. Учитывая популярность историй и того, что многие блогеры выписывают в историях целые тексты, опросы, ставят эмодзи, это очень удобно. В любой момент можно вернуться, даже если нужно отвлечься, и продолжить создавать качественную сторис, при этом не набирать текст заново.

После того как Инстаграм * предложит сохранить историю в черновиках, можно закрывать смартфон и не бояться, что недоделанная публикация исчезнет. Все черновики сберегаются на аккаунте.

Кроме того, опцию черновиков сторис в Insta можно применять для формирования шаблонов, из каких получится создать новые истории.

В настоящее время можно сберегать истории, скачивая их на гаджет или на посторонние приложения. Однако в первом случае они сберегаются в формате изображений или роликов, во втором же не столь удобны в применении. Подходящее решение – черновики непосредственно в приложении. До этого в Инстаграм * уже была функция, которая давала возможность сохранять черновые варианты постов.

Точной даты обновления пока нет, но с большой вероятностью функция сохранения черновиков сторис появится в самое ближайшее время.

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