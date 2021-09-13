Вожделенная синяя галочка, о которой мечтают все, кто набрал мало-мальскую аудиторию в социальных сетях… Теперь получить её ещё сложнее. Рассказываем, какие изменения внес Facebook, и почему для галочки в Instagram теперь не достаточно иметь огромную армию фанатов на платформе.
Процесс верификации аккаунта в социальной сети — это ватерлиния для любого уважающего себя блогера. Вчера ты был никому неизвестный парень с района, а сегодня напротив твоего имени красуется галочка, подтверждающая, что ты что-то да значишь… В этом году Фейсбук плотно поработал над своей программой верификации и внёс ряд изменений. Теперь требования для тех, кто хочется получить заветный бейджик в Инстаграм, выглядят так:
Подавая заявку на верификацию, пользователь должен быть готов к тому, что модераторы будут смотреть не только на эти параметры, они также проверят, есть ли о человеке, домашнем животном или организации какая-либо информация в новостях, рекламе, сторонних публикациях. Для облегчения «венитисерчинга» при проверке можно отправить ссылки на 5 публикаций с упоминанием публичного лица или компании.
Так как аккаунты популярных людей часто становятся объектами пристального внимания хакеров, социальная сеть не допускает к верификации аккаунту, у которых не подключена двухфакторная аутентификация.
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