Инстаграм * тестирует совместное создание постов и Reels

Не так давно платформа Instagram * запустила испытание новой опции, которая даст возможность юзерам выкладывать совместные публикации и ролики в Reels.

В дальнейшем после запуска обозначенной функции все посты, сформированные с применением опции, именуемой «Collab», будут отмечаться двумя названиями тех аккаунтов, которые принимали непосредственное участие в создании контента, будь то ролик, публикация-карусель, фотография, текст и т.д.

Запуск такой функции обусловлен тем, что в Инстаграм * уже давно процветают совместные творческие проекты. Для упрощения этой задачи и был испытан новый метод соавторства публикаций, который именуется Collab. На завершающей стадии публикации в настоящее время можно отмечать юзера, который принимал участие в создании публикации. После выкладывания поста и та, и другая учетная запись проявится в названии публикации. Ее увидят фолловеры обоих профилей.

Следует отметить, что такие общие посты будут видны не только подписчикам и того, и другого профиля, но и покажутся на обеих пользовательских страницах. Любой соавтор будет обладать доступом к статистике постов, каждому из них будут показаны все оставленные комментарии. Вместе с тем пользователь, который был внесен в черный список хотя бы одной страницей, не сможет видеть посты, созданные при помощи опции Collab.

Это необычная возможность, которая поможет увеличить охват и вовлеченность аудитории. Кроме того, это существенно расширит возможности для общих компаний рекламы и взаимной популяризации. В настоящее время обозначенная функция испытывается на определенных категориях юзеров в Англии и на индийском полуострове.

Есть вероятность, что в скором времени опция распространится и на страницы Инстаграм * в других странах.

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