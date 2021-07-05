В историях Instagram * недавно было запущено свежее обновление – новый эффект, позволяющий существенно приблизить объект, находящийся в кадре. Как можно задействовать данный эффект? Почему он полезен? Разберемся.
Чтобы приблизить историю, нужно осуществить такую последовательность действий:
1. Открыть камеру сторис и навести на объект, что подлежит съемке.
2. Выбрать обозначенный эффект (он так и называется Zoom In). Его можно отыскать в меню, в нижней его части или отыскать через поиск эффектов.
3. Применить один из предлагаемых вариантов элемента приближения для создания историй (в дополнительном меню). Это варианты:
Рекомендуется попробовать все варианты для разных объектов, чтобы сравнить и выбрать оптимальные решения.
По завершении всех манипуляций можно сразу выкладывать готовую историю. Такие обновления дают возможность фолловерам, которые просматривают сторис, лучше разглядеть снимаемые объекты, увидеть все подробности и детали, ощутить еще больший «эффект присутствия» просмотра историй, созданных в определенных местах или же для определенных событий.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
#Instagram *