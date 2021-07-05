Инстаграм * запустил эффект для историй Zoom In

В историях Instagram * недавно было запущено свежее обновление – новый эффект, позволяющий существенно приблизить объект, находящийся в кадре. Как можно задействовать данный эффект? Почему он полезен? Разберемся.





Приближение объекта в Инстаграм *

Чтобы приблизить историю, нужно осуществить такую последовательность действий:

1. Открыть камеру сторис и навести на объект, что подлежит съемке.

2. Выбрать обозначенный эффект (он так и называется Zoom In). Его можно отыскать в меню, в нижней его части или отыскать через поиск эффектов.

3. Применить один из предлагаемых вариантов элемента приближения для создания историй (в дополнительном меню). Это варианты:

постепенно;

быстро;

сотрясание;

скачки.

Рекомендуется попробовать все варианты для разных объектов, чтобы сравнить и выбрать оптимальные решения.

По завершении всех манипуляций можно сразу выкладывать готовую историю. Такие обновления дают возможность фолловерам, которые просматривают сторис, лучше разглядеть снимаемые объекты, увидеть все подробности и детали, ощутить еще больший «эффект присутствия» просмотра историй, созданных в определенных местах или же для определенных событий.





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