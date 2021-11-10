Instagram запустил функции Соавторство для постов и Reels

Не так давно Инстаграм представил функцию под названием «Соавторство», что дает возможность добавлять других юзеров как авторов в публикациях и Reels. Каким образом действует это функция и как ее применять в собственной деятельности?





Добавляем соавтора публикации в Instagram или Reels

Обновление «Соавторство» в постах работает следующим образом:

1. Приступите к созданию публикации. Следует добавить фото и дойти до этапа выкладки.

2. Затем под нужным полем нужно кликнуть на «Добавить пользователей».

3. Когда откроется страница, следует нажать на категорию «Добавить соавтора».

4. В поисковой строке нужно начать вводить наименование профиля, и из предлагаемых системой вариантов выбрать нужного юзера.

5. Затем следует выбрать местонахождение отметки соавтора на фотографии и выложить публикацию.

Юзер, который был указан в качестве соавтора поста, получит сообщение, сможет принять его или же убрать. Если общая работа подтверждена, то публикация отобразится в ленте того юзера, который был отмечен. Кроме того, отображаться будут две аватарки, а именно автора и соавтора. Такую отметку легко в любое время поменять или убрать. С этой целью нужно открыть меню публикации и выбрать «Прекратить делиться».





Для Рилс этапы мало чем отличаются. Нужно приступить к созданию Reels, добавить видеоролики, музыкальное сопровождение, эффекты и прочее. В завершении под полем с описанием нужно кликнуть на «Отметить людей». Когда откроется страница, следует нажать на «Пригласить соавтора» и добавить требуемого юзера.

Если задействуете обновление соавторства в публикации, пост высветится непосредственно на странице создателя и в профиле соавтора. И там, и там будет аналогичное число лайков и комментариев, они суммируются. Публикация, созданная совместными усилиями, получает больше реакций и комментариев, так как появляется в ленте у большего количества пользователей, то есть у подписчиков и автора, и соавтора. Такое объединение усилий очень полезно для продвижения.





Как применять опцию?

Пуск обновления дает много возможностей для объединения различных блогеров и торговых марок, формирования контента совместными усилиями и монетизации. Так, если фирма стремится к продвижению и увеличению числа фолловеров, она вместо покупки рекламы у блогера может рассказать о себе у его подписчиков через совместное авторство.





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