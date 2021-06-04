Как добавить музыку в сторис Инстаграм?

Еще в 2018 году Инстаграм дал возможность добавлять музыкальное сопровождение в истории. Но это получается далеко не у всех: сервис строго следит за авторскими правами. Находчивые пользователи придумывают новые способы: записывают на диктофон, замедляют мелодию, но есть и другие доступные варианты.





Способы добавления музыки в истории





1. Через официальное приложение. Если в вашем регионе доступна такая опция, то для добавления в сторис музыкального сопровождения, понадобится только выбрать стикер, который именуется «Музыка». В категории есть поиск по певцам, жанру, известности. Кроме того, можно заранее прослушать трек и перемотать при необходимости на нужный музыкальный отрывок.

2. Через сторонние сервисы. Это полезные приложения, которые были разработаны и протестированы как раз для того, чтобы добавлять музыкальное сопровождение в истории в Инстаграм. К примеру, это Storybeat или VivaVideo, PicMusic, Inshot.

3. Через редактор графики. Это специальное программное обеспечение, созданное для анимационной графики и создания визуальных эффектов. Многие применяют его, чтобы распространить свою мелодию на платформе. Формируется изображение, а потом к нему добавляется мелодия. Можно добавлять титры и записи. Потом это просто публикуется как история в Инстаграм.

4. Через запись экрана. Нужно включить трек, открыть картинку и кликнуть на «Плэй» в нужную секунду. Не очень удобный, но достаточно известный метод. На Андроид и Айфон настройки могут отличаться.





Как убрать неполадки?





Зачастую проблема заключается именно в том, что в приложении отсутствует стикер «Music». Можно попробовать решить вопрос так:

1. Обновить приложение и попробовать бета-версию.

2. Закрыть Инста в фоновом режиме.

3. Убрать кэш.

4. Обратиться в техническую поддержку. Может быть, дело в том, что профиль попал в блокировку.

Видео с экрана лучше не снимать, чтобы не было помех. Лучше скачать софт для создания музыкальных историй. Как уже упоминалось, платформа ужесточила политику в отношении авторских прав, поэтому старайтесь не применять чужую музыку даже в прямых эфирах. Применяйте разрешенные треки из набора в ФБ. Если сами пишете музыку, используйте уникальные композиции собственного сочинения.





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