Как продвигать пост-карусель в Инстаграм * через Фейсбук *?

Публикации в виде «карусели» очень удобны. Есть вариант выкладывать и соответственно просматривать несколько фотографий или после фотографии и текста под ней в карусели можно прочесть продолжение публикации. Это очень удобный формат поста. Он точно так же применяется в продвижении, как и другие форматы, например, сторис или эфиры.

Инстаграм * дал добро на продвижение постов через карусель. В чем суть обновления, разберемся сейчас.





Как происходит продвижение публикации через Facebook *?





Запуск продвижения рекламной публикации с перечнем фотографий возможен не для всех фирм. Для запуска рекламы с постом-каруселью в Инстаграм * через ФБ * необходимо приступить к созданию рекламной кампании и подобрать задачу для продвижения. Чтобы продвигать именно карусели, подойдут:

охват аудитории;

продвижение;

конверсии;

насколько узнаваема торговая марка.

Продвижение карусели в Insta невозможно в категориях «Сообщения», «Просмотры роликов» или «Вовлеченность». И, кроме того, в тех категориях, какие не дают возможности продвигать готовые публикации: «Посещаемость точек», «Установка приложения». Затем следует настроить критерии таргета, подобрать участок расположения, установить расходы. И делается все посредством настройки рекламы в Инста через социальную сеть Фейсбук *. На стадии формирования необходимо перейти во вкладку «Применить имеющийся пост». В имеющемся окне следует выбрать вкладку «Инстаграм *». Около нее будет кнопка «Карусель». Помните, что после окончания настройки важно кликнуть на кнопку «Подтвердить». Чтобы продвигать пост с галереей непосредственно в Инстаграм *, есть вариант применить кнопку, которая так и именуется «Продвигать».





Если вы хотите раскрутить свой аккаунт, увеличить популярность страницы, обращайтесь в нашу компанию и мы поможем накрутить просмотры в инстаграм *.

Еще рекомендуем статью к прочтению: TikTok разработал опцию Автоматические субтитры







