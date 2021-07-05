Как добавить ссылку в ТикТок под видео в описании профиля?

В TikTok в настоящее время нет официальной монетизации, потому существует два основополагающих варианта заработать. Это решения: продавать рекламу или товары/услуги (собственные или же партнерские). Конечно, направлять покупателей проще по ссылкам. Потому большая часть авторов ожидает возможности добавлять ссылки в ТикТок с самого времени выпуска обозначенного приложения.





Как вставить ссылку в ТикТок?

Основная инструкция выглядит следующим образом:

1. Чтобы разместить активный линк в аккаунте, необходимо перейти с личного на профиль PRO.Важно быть внимательным на стадии, когда необходимо подобрать тип профиля – авторский или бизнес. От этого непосредственно зависит, как скоро можно добавлять линк в аккаунт.

2. В деловом профиле. В бизнес аккаунте можно сразу добавлять активный линк даже если пока у вас нет фолловеров. Рекомендуется применять подобный функционал, поскольку пока сеть не запрашивает подтверждающие документы для хозяев бизнеса. Открыть бизнес-аккаунт может любой пользователь. Помимо поля для ссылок деловой аккаунт позволяет просматривать информацию в профиле, корректировать автоматические уведомления.

3. В профиле автора можно добавить линк, чтобы получить определенное число фолловеров. Точного числа нет, поскольку, по всей видимости, число подписчиков – это далеко не единственный фактор, который оказывает влияние на возникновение поля с линком. У определенных авторов требуемое поле появляется после 1000 фолловеров, у других же – после 10.000.

Каким образом можно задействовать линки?

направлять юзеров на определенный сайт;

направлять трафик на остальные социальные сети;

распределять линки тех, кто дает рекламу;

выкладывать линки на партнерские ресурсы;

популяризовать остальные профили;

размещать ссылки на сервисы, которые предназначены для сбора средств.

Что касается видео, то под роликами можно добавлять линки лишь на несколько сайтов, среди которых всемирно известная интернет-энциклопедия. Все прочие линки некликабельные. Если пока нет возможности добавить линк, следует обновить приложение на смартфоне. Если же и это не помогло, значит, обозначенная опция пока недоступна в определенном регионе. В числе кликабельных ссылок можно добавить отметку с логином другого пользователя. Есть возможность отмечать пользователей, с какими вы создали дуэт, совместный ролик.

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