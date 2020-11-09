Как набрать лайки в Инстаграме без накрутки - самые популярные методы

Если Вы создали аккаунт в Инстаграм, чтобы публиковать фотографии для узкого круга лиц, то лайки – это всего лишь способ оценки Ваших снимков друзьями и знакомыми. Но если страница заведена для заработка: продажи товаров и услуг, продвижения ради возможности размещения платной рекламы, то сердечки превращаются в эффективный инструмент в борьбе за место в ТОПе одной из самых известных социальных сетей в мире. Многих интересует вопрос, как получить много лайков в Инстаграме без накрутки. Для этого необходимо потратить немало времени и ежедневно выполнять ряд несложных, но регулярных действий: публикация 1-2 постов в сутки, поддержание высоко качества контента, использование дополнительных инструментов и пр.

Как получить лайки в Инстаграме без накрутки





Наиболее распространенные способы получить лайки в Instagram:





Использование бирж по обмену действиями, которые работают примерно по одному принципу. Вам выдается ряд заданий: подписаться на чей-либо аккаунт, проставить лайки, написать комментарии и пр. За выполнение подобных действий на Ваш виртуальный счет начисляются баллы, которые можно использовать для заказа лайков. При желании их можно купить за деньги. Выбор зависит от Вас, с чем Вам легче расстаться: с деньгами или со временем. Ручной масслайкинг. Все очень просто – Вы заходите в Инстраграм и начинаете раздавать сердечки всем встречающимся постам. Как результат можно получить около 30% ответных реакций. Нельзя назвать этот метод самым эффективным, но некий результат все же появится. Главное помнить, что в данной социальной сети существует лимит на лайки. Официально он нигде не указан, но, как показывает практика, если оценить более 500 публикаций в сутки, можно столкнуться с блокировкой страницы. Автоматизированный масслайкинг. Это использование специальных программ, которые расставляют лайки вместо Вас. Их преимущества заключаются в возможности сэкономить время, доверив процесс приложению. Недостатки в том, что многие программы продаются за деньги, а некоторые из них могут содержать вирусы.





Также существуют вариант естественной раскрутки аккаунта, но он отнимает очень много времени и сил и не дает никаких гарантий. Поэтому как бы Вам не хотелось получить лайки в Инстаграме без накрутки, сделать это практически невозможно. Предлагаем обратиться в нашу компанию и купить требуемое количество лайков быстро, безопасно и по выгодной цене.





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