Как набрать подписчиков в Instagram * без накрутки

Количество пользователей Инстаграм * уже давно перевалило за 1 млрд. человек. Люди выкладывают свои фотографии, пишут посты на различные темы, просматривают публикации знакомых и медийных личностей и, конечно же, с нетерпением ждут подписок, лайков и просмотров своих видео. В зависимости от поставленных целей, стоит ориентироваться на ту или иную аудиторию:





публикация личных фотографий, рассчитанных на узкий круг друзей и знакомых – в этом случае количество подписчиков не так важно, большая их часть представлена реальным окружением владельца аккаунта;

желание стать медийной личностью – такие страницы стремятся набрать как можно больше фолловеров, получив популярность и возможность заработать размещением рекламных постов;

создание аккаунта с коммерческой целью: предложением своих товаров и услуг – для успешного продвижения подобных страниц необходимо обзавестись целевой аудиторией, пользователями, реально заинтересованными в продукте, а не числящимися в фолловерах просто для количества.

Если Вас интересует вопрос, как набрать подписчиков в Инстаграм * без накрутки, необходимо определиться с тематикой создаваемой Вами страницы, найти несколько раскрученных аккаунтов, оформленных в аналогичном направлении, и определить:





какого плана контент привлекает больше внимания подписчиков;

с какой регулярностью стоит выкладывать новые публикации;

каково среднее и максимальное число подписок у страниц с выбранной Вами тематикой;

какие методы наиболее удачны в вопросах взаимодействия с аудиторией.





Конечно, речь не идет о полном дублировании страниц конкурентов, а об изучении основ, которые можно применить при раскрутке своего аккаунта. Если Вас интересуют подписчики в Инстаграм * без накрутки, необходимо позаботиться о том, чтобы Ваш профиль соответствовал следующим критериям:





если Вы планируете предлагать на странице товары или услуги, ключевое слово, которое поможет заинтересованным пользователям найти Вас, необходимо поместить в строку с именем или никнейм;

в качестве аватарки стоит выбрать простое, но яркое фото без сложных надписей, так как его размер будет небольшим и что-либо разобрать окажется слишком затруднительным, основная задача этой фотографии – привлечь внимание;

необходимо заполнить поле с описанием страницы, с помощью коротких тезисов, лаконично и доступно объяснить, чем занимается Ваша компания, для привлечения внимания можно использовать тематические смайлики;

используя кликабельную ссылку, можно отправить пользователей на Ваш основной сайт, канал на YouTube и пр.

При ведении аккаунта следует придерживаться единого стиля, предельно соответствующего тематике страницы.





Как увеличить число подписчиков в Инстаграме * без накрутки





Грамотное заполнение аккаунта очень важный момент, который, однако, не гарантирует его сумасшедшую популярность. Достаточно часто, столкнувшись с тем, что самостоятельное продвижение страницы в Instagram * не дает быстрых результатов, владельцы аккаунтов опускают руки. Но на самом деле, достаточно придерживаться нескольких несложных правил и запастись терпением, и все получится.





Использование личных контактов





Создав аккаунт, необходимо привлечь на него первых подписчиков. Для начала вполне подойдут пользователи из списка личных контактов. Даже, если их не так уж и много, это позволит сдвинуться с мертвой точки. Тем более, сделать это достаточно просто, используя внутренний функционал социальной сети. Инстаграм * сам Вам предложит подписаться на пользователей из Вашей телефонной книги, благодаря чему они узнают о Вашей странице. Происходит это в несколько кликов и не отнимает много времени.





Другие социальные сети





Связав аккаунт в Инсте со страницами других соцсетей, например Фейсбука * или ВКонтакте, можно сделать его раскрутку более быстрой и эффективной. Ссылки на аккаунт лучше всего оставлять в специально предназначенных местах, такие предусмотрены каждой социальной сетью.





Расстановка хештегов





Большинство пользователей Инстаграм * ищет интересующую их информацию по хештегам. Одна публикация может содержать до 30 тэгов, при этом в первую очередь стоит использовать популярные слова-метки, по которым вероятнее всего будет осуществляться поиск, а также создавать свои оригинальные варианты. Оптимальным количеством хештегов принято считать 5-7 штук под одним постом, но новички, желающие как можно скорее раскрутить свою страницу, могут пользоваться ими более активно. Если Вы не знаете, что писать, подсмотрите, какие тэги проставляют конкуренты.

Применение геолокации





Геолокация – еще один способ поиска пользователями нужных страниц. При этом необязательно указывать место, где реально сделано фото. Проанализировав страницы конкурентов, Вы поймете, какие метки в первую очередь интересуют Вашу целевую аудиторию, и сможете использовать их при публикации постов.

Использование комментариев





Написание цепляющих, оригинальных комментариев под постами других блогеров, привлечет внимание их подписчиков, которые возможно решат посетить Вашу страницу и, отыскав на ней что-то полезное для себя, останутся. Конечно, стоит выбирать аккаунты с большим количеством фолловеров, чтобы как можно большее количество пользователей увидело Ваш комментарий. Можно комментировать публикации в других социальных сетях, ненавязчиво оставляя ссылки на свой аккаунт в качестве источника информации.





Таргетированная реклама и реклама у известных блогеров





Это платные, но достаточно эффективные услуги. В первом случае продвижением Вашего аккаунта займутся сами разработчики Инстаргама, что позволяет надеяться на отличный результат. Во втором стоит выбрать блогера, подписчики которого максимально подходят под параметры Ваших потенциальных покупателей, так как такая реклама стоит достаточно дорого, и хотелось бы получить от нее предельную выгоду.





Сотрудничество со специализированной компанией





Это далеко не полный список рекомендаций, придерживаясь которых, можно вывести свой аккаунт в ТОП. Но пока Вы будете размышлять, как набирать подписчиков в Инстаграме * без накрутки, другие пользователи с помощью профессиональных компаний быстро и легко займут лидирующие позиции и начнут зарабатывать на своем продукте или рекламе. Наиболее оптимальным вариантом остается сотрудничество со специализированным сайтом, позволяющее набрать требуемое количество подписчиков и лайков в самые короткие сроки. Обращайтесь к нам и совсем скоро Ваш аккаунт станет одним из наиболее узнаваемых и прибыльных в Инстаграм *. Среди преимуществ сотрудничества с нашей компанией безопасность продвижения и доступные цены.





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