Как настроить автоматический ответ в Инстаграм?

Фейсбук внедрил обновление, после какого были объединены мессенджер, Директ Инстаграм и сообщения в Фейсбуке. Благодаря этому появилась возможность подсоединить и настроить автоматические ответы, причем бесплатно. Важно отметить, что под автоматическими ответами имеется в виду не функция скорых ответов или же часто задаваемых вопросов. Это конкретно автоответчик, который запускается в том случае, когда вам пишут персональные месседжи, а сервис сам отправляет ответ. Дополнительные приложения при этом не применяются, чтобы не нарушать нормы сети.

Как настроить автоответчик?

В социальной сети можно скорректировать два варианта подобных оповещений.

1. Мгновенный ответ. Автоматическое приветствие.

2. Месседж для статуса, который значит «Нет на месте».

Настройка происходит через Facebook Business Suite. Однако перед этим необходимо подготовиться. Для настройки автоматических месседжей следует сделать несколько подготовительных шагов. Это:

1. Следует подсоединить бизнес-профиль в Инстаграм.

2. Сформировать деловую страницу в Фейсбук.

3. Связать эти два профиля.

4. Включить разрешение на то, чтобы управлять сообщениями в Инстаграм. С этой целью следует зайти в настройки профиля, после в категорию «Конфиденциальность» и подключить нужную опцию.

Моментальный ответ или автоматическое приветствие будет означать, что вы сможете отвечать сразу на первое сообщение, которое пользователь пришлет вам в Инстаграм. Для этого нужно открыть деловую страницу на ФБ, перейти в категорию Business Suite. Затем зайти во «Входящие». В «Автоматических ответах» нужно нажать на «Моментальный ответ» и отредактировать сообщение. Сам текст не должен превышать 500 символов с пробелами. Можно и зачастую нужно применять эмодзи, вставлять имя клиента. По завершении это сообщение следует сохранить.

Если включены мгновенные ответы и статус «Нет на месте», те, кто пишут, получат вместо мгновенного ответа сообщение для этого статуса. Этот статус можно настроить в ручном режиме, скорректировать график его включения. Это сообщение на тот случай, если вас нет онлайн, и вы не можете отвечать. Текст сообщения вводится точно так же, как и в случае с мгновенным приветствием – в разделе «Автоматических ответов». Нужно кликнуть на статус, который так и называется «Нет на месте». В разделе сроки следует указать время.

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