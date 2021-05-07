Как настроить автоматический ответ в Инстаграм *?

Фейсбук * внедрил обновление, после какого были объединены мессенджер, Директ Инстаграм * и сообщения в Фейсбуке *. Благодаря этому появилась возможность подсоединить и настроить автоматические ответы, причем бесплатно. Важно отметить, что под автоматическими ответами имеется в виду не функция скорых ответов или же часто задаваемых вопросов. Это конкретно автоответчик, который запускается в том случае, когда вам пишут персональные месседжи, а сервис сам отправляет ответ. Дополнительные приложения при этом не применяются, чтобы не нарушать нормы сети.

Как настроить автоответчик?

В социальной сети можно скорректировать два варианта подобных оповещений.

1. Мгновенный ответ. Автоматическое приветствие.

2. Месседж для статуса, который значит «Нет на месте».

Настройка происходит через Facebook * Business Suite. Однако перед этим необходимо подготовиться. Для настройки автоматических месседжей следует сделать несколько подготовительных шагов. Это:

1. Следует подсоединить бизнес-профиль в Инстаграм *.

2. Сформировать деловую страницу в Фейсбук *.

3. Связать эти два профиля.

4. Включить разрешение на то, чтобы управлять сообщениями в Инстаграм *. С этой целью следует зайти в настройки профиля, после в категорию «Конфиденциальность» и подключить нужную опцию.

Моментальный ответ или автоматическое приветствие будет означать, что вы сможете отвечать сразу на первое сообщение, которое пользователь пришлет вам в Инстаграм *. Для этого нужно открыть деловую страницу на ФБ *, перейти в категорию Business Suite. Затем зайти во «Входящие». В «Автоматических ответах» нужно нажать на «Моментальный ответ» и отредактировать сообщение. Сам текст не должен превышать 500 символов с пробелами. Можно и зачастую нужно применять эмодзи, вставлять имя клиента. По завершении это сообщение следует сохранить.

Если включены мгновенные ответы и статус «Нет на месте», те, кто пишут, получат вместо мгновенного ответа сообщение для этого статуса. Этот статус можно настроить в ручном режиме, скорректировать график его включения. Это сообщение на тот случай, если вас нет онлайн, и вы не можете отвечать. Текст сообщения вводится точно так же, как и в случае с мгновенным приветствием – в разделе «Автоматических ответов». Нужно кликнуть на статус, который так и называется «Нет на месте». В разделе сроки следует указать время.

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