Как писать в поддержку Instagram *, чтобы получить фидбек?

Многие рано или поздно сталкиваются с проблемой того, что нужно написать в поддержку Инста. Но по любому поводу писать туда не нужно. Давайте разберемся, какие причины важны для написания в техническую поддержку.

1. Блокировка профиля. Если причины и время блокировки неизвестны (бан может продолжаться неделю и дольше), самое время писать в техническую поддержку. Попросите администрацию объяснить причину блокировки. Если она несущественна (например, это может быть превышение лимитов в сети), то с большой вероятностью профиль в самом скором времени разблокируют. Есть вариант, что администрация попросит отправить скан паспорта. Это требуется для того, чтобы менеджеры сети могли убедиться, что вы – это вы, и аккаунт ваш.

2. Восстановление аккаунта после того как он был взломан. Если ваш аккаунт взломали, обязательно пишите администрации Инстаграм *. Конечно, поддержка будет задавать вопросы относительно того, «с каких устройств вы заходили к себе на страницу», «кому давали логин и пароль» и т.д. Могут попросить скан паспорта для идентификации.

3. Не помните логин и пароль. Это очень популярная проблема. Если не можете попасть на страницу из-за того, что забыли логин и пароль, не можете зайти на электронную почту, сменили номер телефона, значит нужно обратиться к администрации Инстаграм *. Опять же, как и в описанных выше случаях, менеджеры попросят прислать скан паспорта, чтобы удостоверить личность пользователя. Если на странице есть фотографии, где видно лицо, восстановление профиля пойдет быстрее.





Как составить правильное сообщение?





В своем сообщении в техническую поддержку нужно подробно описать возникшую проблему, если это необходимо, то в несколько этапов. Не нужно применять ненормативные выражения, писать слишком экспрессивно. Тем более, не стоит оскорблять администраторов Сети. Если ответа нет, значит, нет сути вопроса. Чтобы однозначно получить фидбек, выберите категорию не «сообщить о проблеме», а «сообщить о нарушении». Связаться с технической поддержкой можно непосредственным отправлением письма с детальным разбором проблемы.

Перед тем как отправить запрос в техническую поддержку, изучите подробно данные, находящиеся в справочном центре. Там есть ответы на самые частые вопросы, в том числе, что делать, если профиль заблокировали, как восстановить доступ к странице, как убрать обычные технические неполадки и т.д.

Если ответ от технической поддержки не приходит, не стоит волноваться. Это, скорее всего, связано с большой загруженностью операторов. При большой загруженности ответ приходит через пару дней. Если ответа не пришло, напишите запрос заново. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, придумайте надежный необычный пароль и не сообщайте никому свои личные данные. Если сменили номер телефона и/или электронную почту, это важно установить в настройках аккаунта.

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