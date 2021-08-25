Как подключить и настроить Instagram Shopping?

Инстаграм с течением времени становится полноправным маркетом. Приложение уже понемногу вытесняет стандартные сетевые магазины. В настоящее время для продажи товаров в Интернете хватает страницы в Инстаграм с определенными настройками.

Во многих странах Instagram Shopping функционирует уже в течение многих лет. Хозяевам магазинов в России приходилось задействовать VPN для обхода ограничений, но все это быстро сошло на нет. В настоящее время опция Instagram Shopping официально запущена на территории Российской Федерации, и можно формировать собственные магазины.

Что такое Instagram Shopping?

Пока еще не все понимают, что такое Инстаграм-шопинг. Некоторые полагают, что это товарные теги, другие, что это магазин. В целом правы и те, и те. Шоппинг подразумевает несколько опций.

Что входит в Instagram Shopping:

1. Shopping tags (шоппинг-теги или же товарные теги). Они представляют собой специальную отметку со значком пакета и подписью «Товары». Они располагаются в публикациях. Если нажать на метку товара, то есть вариант перейти в магазин или определенный раздел с обозначенными товарами. На товарах с данным тегом есть кружочки.

Шоппинг-теги комбинируются с отметками остальных брендов. Так, есть пример – фото образа в определенном магазине. Если кликнуть на публикацию, возникнут три метки около определенных товаров. Это отметки брендов, какие продают товары, имеющиеся на изображении.

2. Товарные наклейки в Stories. Они представляют собой стикеры со значком пакета и наименованием товара. После нажатия на стикер заказчик переходит к товарной карточке.

3. Instagram Shop. Отдельная вкладка на странице Инстаграм. После нажатия на нее откроется каталог с товарами.

4. Каталог – это раздел с товарами или отдельная категория.

5. Карточка товара с описанием. Под изображением расположена синяя кнопка с подписью «Смотреть на сайте». Можно кликнуть на нее и перейти на сайт, где товар можно приобрести.

6. Для полного маркета потребуется оплата через платформу Инста. Она есть, но функционирует только в Штатах. Остальные государства, в том числе Россия, могут перенаправлять заказчиков с товарных карточек на мессенджеры. Товар заказывается и оплачивается на стороннем интернет-портале. Поскольку в РФ еще нельзя принимать оплату прямо в Инстаграм, то понадобится сайт, куда пользователь будет направлять клиентов.

Как настроить Instagram Shopping?

Кроме сайта, нужно еще быть зарегистрированным в Facebook Business Manager и иметь стандартную или же деловую страницу на Фейсбук. Магазин необязательно должен быть на ФБ.

1. Первое, что нужно сделать, – проверить, соответствует ли фирма и товары требованиям сервисов, правилам торговли. Это серьезный шаг. Не должно быть ничего запрещенного, иначе магазин закроют.

2. Необходимо переформатировать личный профиль в Инстаграм в бизнес-аккаунт.

3. Далее следует связать этот деловой профиль со страницей ФБ. Это делается через кнопку «Редактироват профиль».

4. После привязки страниц формируется каталог с товарами.

5. Далее профиль отправляется на проверку администрации Инстаграм. После формирования каталога необходимо зарегистрировать в Instagram Shopping.

6. Instagram Shopping включается, а каталог привязывается к Инстаграм.

Таков основной алгоритм действий. Instagram Shopping – отличное решение для продвижения бизнеса на платформе Инстаграм.





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