Как подобрать правильную картинку для публикации

В первую очередь Инстаграм – это социальная сеть для фотографий, поэтому какую бы смысловую нагрузку не нес Ваш пост, привлечь к себе внимание без подходящей, грамотно подобранной иллюстрации будет крайне сложно. Самое важное, о чем стоит помнить всегда – размещать нужно только качественные, оригинальные снимки, никого не удивят и не заинтересуют картинки из Интернета.
Правила выбора иллюстрации для поста
Размещая картинку для публикации, стоит придерживаться нескольких простых правил:
- Фотография должна соответствовать теме публикации. Это поможет привлечь внимание целевой аудитории. Стоит использовать ассоциации. Если Вы предлагаете мебель необязательно изображать один диван на однотонном фоне. Мебель ассоциируется с домом, а значит, с теплом и уютом. Лучше всего сделать фото полностью обустроенной домашней обстановки, сделав акцент на предлагаемом Вами предмете.
- Оставляйте свободное место. Не нужно писать много текста на самой картинке, которая начнет рябить и выглядеть непривлекательно. В итоге и надпись окажется не читаемой, и фотография испорченной. Акцентируйте внимание на самой иллюстрации, а текстовый контент лучше разместить под снимком.
- Важно грамотно подобрать цвета. Слишком темные оттенки давят на психику и вызывают негативные ассоциации, чересчур яркие утомляют глаза. Стоит отдать предпочтение светлым, пастельным тонам.
- Стоит ограничиться минимальным числом объектов на картинке. Перегруженное изображение плохо воспринимается пользователями, чрезмерное количество предметов на фотографии мешает сосредоточиться на главном объекте. Как мы уже писали, должна быть некая обстановки и фон, но в этом вопросе главное соблюсти меру.
Качество фотографии крайне важно, какой бы товар Вы не предлагали. Купите телефон с хорошей камерой, посмотрите несколько видео-уроков о том, как получить хорошие снимки, не ленитесь уделять этому моменту достаточно времени, так как от него не в последнюю очередь зависит успешность продвижения аккаунта.
Качественные профессиональные фото помогут привлечь внимание пользователей к Вашей странице в Инстаграм. Но если по каким-либо причинам у Вас нет времени или желания заниматься самостоятельным продвижением профиля, всегда можно воспользоваться услугами нашего сайта. Мы гарантируем безопасность сотрудничества и предлагаем самые выгодные цены.
Также рекомендуем - Каким должен быть продающий контент