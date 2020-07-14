Как подобрать правильную картинку для публикации

В первую очередь Инстаграм – это социальная сеть для фотографий, поэтому какую бы смысловую нагрузку не нес Ваш пост, привлечь к себе внимание без подходящей, грамотно подобранной иллюстрации будет крайне сложно. Самое важное, о чем стоит помнить всегда – размещать нужно только качественные, оригинальные снимки, никого не удивят и не заинтересуют картинки из Интернета.





Правила выбора иллюстрации для поста





Размещая картинку для публикации, стоит придерживаться нескольких простых правил:





Фотография должна соответствовать теме публикации. Это поможет привлечь внимание целевой аудитории. Стоит использовать ассоциации. Если Вы предлагаете мебель необязательно изображать один диван на однотонном фоне. Мебель ассоциируется с домом, а значит, с теплом и уютом. Лучше всего сделать фото полностью обустроенной домашней обстановки, сделав акцент на предлагаемом Вами предмете. Оставляйте свободное место. Не нужно писать много текста на самой картинке, которая начнет рябить и выглядеть непривлекательно. В итоге и надпись окажется не читаемой, и фотография испорченной. Акцентируйте внимание на самой иллюстрации, а текстовый контент лучше разместить под снимком. Важно грамотно подобрать цвета. Слишком темные оттенки давят на психику и вызывают негативные ассоциации, чересчур яркие утомляют глаза. Стоит отдать предпочтение светлым, пастельным тонам. Стоит ограничиться минимальным числом объектов на картинке. Перегруженное изображение плохо воспринимается пользователями, чрезмерное количество предметов на фотографии мешает сосредоточиться на главном объекте. Как мы уже писали, должна быть некая обстановки и фон, но в этом вопросе главное соблюсти меру.





Качество фотографии крайне важно, какой бы товар Вы не предлагали. Купите телефон с хорошей камерой, посмотрите несколько видео-уроков о том, как получить хорошие снимки, не ленитесь уделять этому моменту достаточно времени, так как от него не в последнюю очередь зависит успешность продвижения аккаунта.





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