Каким должен быть продающий контент

Если Вы создали аккаунт в Инстаграме * для продвижения какого-либо товара или услуги, Вам не обойтись без продающего контента. При грамотном составлении тексты будут помогать Вам реализовывать свою продукцию. Но если материалы будут оформлены неверно, это может негативно отразиться на продажах, даже если Вы уверены в качестве предлагаемых товаров и услуг.





Как составить хороший продающий контент





Продающих постов должно быть не более 25% от общей информации, размещенной на странице, иначе пользователям будут неинтересны Ваши публикации, и они перестанут реагировать на них лайками и комментариями или даже отпишутся от Вас. Однако это негласное правило и случаются исключения, все зависит от товара или услуги, которые Вы предлагаете.

Продающий контент – это статьи, призывающие сделать покупку, но не слишком навязчиво, иначе можно добиться полностью противоположного эффекта. В таком посте Вы должны:





составить описание проблемы, которую Ваша продукция поможет решить; рассказать, каким образом Ваш товар или услуга справятся с имеющейся проблемой; описать преимущества сотрудничества именно с Вашей компанией; написать о том, что продукт будет подобран индивидуально под каждого клиента, таким способом Вы проявляете заботу к своим подписчикам; призвать пользователя к действию: закажите прямо сейчас, купите сегодня, не откладывайте на потом принятие этого важного решения, пишите нам в директ для оформления заказа и пр.; разместить свои контакты, чтобы покупатель мог связаться с Вами, не прилагая лишних усилий.





И, конечно же, не забудьте вложить в текст душу. Инстаграм *, как и весь Интернет, уже перенасыщен продающими лозунгами, которым мало кто верит. Необходимо продавать, помогая фолловерам решить ту или иную проблему, проявляя внимание к их потребностям, а не работать по шаблону.





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