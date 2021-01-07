Как происходит сортировка подписок в Instagram *?

Алгоритмы Instagram * зачастую не всегда понятны, но не в случае с подписками. Создатели социальной сети все время стараются сделать жизнь юзера проще, потому недавно была введена очень полезная опция, которая помогает систематизировать подписчиков в нужном порядке.

Особенности сортировки подписок в Instagram *

В Инста теперь есть важная и полезная новинка, которое дает возможность контролировать видимость подписчиков. В разделе «Категории» высвечиваются профили людей, на фотографии которых вы оставляете реакцию, часто комментируете, а, кроме того, есть странички подписчиков, взаимодействия с которыми было меньше всего.

Основной плюс подобного подхода – это возможность быстро отписаться от аккаунтов, которые не вызывают необходимого интереса. Поэтому лента станет гораздо чище, и не будет лишних постов. Помимо этого можно получать сообщения о том, когда на странице определенного профиля появляются новые изображения и ролики или вообще спрятать все данные об обновлениях.





Как можно посмотреть распределенные подписки?

Опция сортировки – отличная возможность упорядочить подписчиков, исходя из того, насколько давно вы на них подписаны. Это удобно для деловых страниц, которые продвигаются в ручном режиме. До этого подписчики отображались в случайном порядке, сейчас же стали систематизированы.

1. Сортировка по самому частому взаимодействию. Главная задача создателей Инстаграм * – организация руководства учетными записями так, чтобы они оптимально показывали ваши актуальные контакты и интересы. В категории «Подписки» возник дополнительный фильтр, который дает возможность отслеживать профили, посты которых много появлялись в фиде последние пару месяцев. Если вы постоянно взаимодействуете с определенным профилем, то система отмечает, что вам нравятся посты с конкретной страницы. Именно данная причина обуславливает то, что в верхней части новостной ленты часто появляются посты блогеров-фаворитов и друзей, с какими часто общаетесь.

2. По самому меньшему взаимодействию. Сортировка подписчиков по такому признаку дает возможность задаться вопросом: от кого следует отписаться? Пользователи Инстаграм * заявили, что смысл обозначенной опции состоит в том, чтобы «очистить» свои подписки от ненужных страниц.

3. Распределение подписчиков по хронологии. Помимо этого, в сети есть еще одна опция – теперь можно распределять подписчиков по дате подписки.

Активность пользователя в Инстаграм * – важный момент. Когда вы на кого-то подписываетесь, посты этого человека первое время в ленте приоритетны, но если вы перестаете проявлять активность, то все посты снижаются в самую глубь новостной ленты. Отсутствие обратной связи – основной сигнал, что неинтересные посты нужно убирать из ленты. С течением времени система ранжирования Инстаграм * становится все более полезной и удобной для пользователя. Опция распределения подписчиков не стала исключением.

Если Вам нужно увеличить популярность страницы, развить свой аккаунт, повысить число подписчиков, просмотров и лайков, обращайтесь в нашу компанию. Мы знаем, как накрутить подписчиков в Инстаграм *.





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