В Instagram * появились исчезающие сообщения в Директе

Инстаграм * недавно запустил функцию исчезающих сообщений в Директе для всех юзеров. Для активации режима исчезающих сообщений нужно открыть любой из чатов и провести по дисплею пальцем вверх. Режим исчезающих сообщений можно использовать по-разному: постоянно или иногда отключать. Потому, если вдруг понадобится выключить исчезающие уведомления, для этого следует просто кликнуть на нужную кнопку, которая находится вверху.

Как работают исчезающие сообщения?

1. Уведомления исчезают сразу после того как их прочли. Когда текст прочитан всеми участниками чата или личной переписки, сообщение исчезнет, едва чат будет закрыт.

2. Режим исчезающих уведомлений используется для всех участников чата. Если один участник активирует данную опцию, она автоматически активируется у всех остальных, кто присутствует в этом чате.

3. Если человек сделает скриншот сообщения, в самом чате останется уведомление о том, что участник это сделал.

4. На уведомление, которое исчезает, можно подать жалобу за неприемлемое содержание, как и на любое другое. Сообщения удаляются из переписки, но остаются на серверах в Инстаграм *. Поэтому у службы поддержки социальной сети всегда есть доступ к исчезнувшим сообщениям.

Как можно заново воссоздать текст, который исчезает?

Специфика подобных уведомлений заключается в том, что они ликвидируются после первого прочтения (или повторного, если такое предусмотрено тем, кто его отправил). Такие сообщения представляют собой стандартные уведомления с той лишь разницей в том, что в личной переписке они отображаются не как сообщение, а как уведомление «открыто» с отметиной в круге. У того, кто отправляет сообщение галочка-отметина черная, а того, кто получает – серого цвета. Как уже упоминалось, исчезающие сообщения можно просматривать заново. Это получится, если у отправителя установлены нужные настройки. Перед отправлением исчезающего месседжа есть вариант его зациклить, чтобы можно было воссоздать заново.

Чтобы уведомление было доступно для еще одного воспроизведения, следует установить необходимые настройки, например, «один просмотр» – текст исчезнет сразу после прочтения, «разрешить повторно» – зацикливание сообщения, его можно будет просмотреть снова, перед тем как оно исчезнет полностью. Чтобы открыть текст для повторного просмотра, нужно после получения зайти в чат, зажать уведомление и из предлагаемых системой вариантов кликнуть на «посмотреть еще раз» (помимо этого, есть только опции «удалить» и «почистить»). После того как сообщение было снова воссоздано, оно удалится навсегда. Если чат закрыть, повторно просмотреть текст не получится. Автор уведомления не сможет просмотреть свой исчезающий текст, но увидит его статус: было ли оно просмотрено, и делался ли скриншот. Любое действие с таким уведомлением контролируется.

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