Принцип работы алгоритмов в TikTok

Сразу стоит отметить, что никто не сможет раскрыть сразу все секреты ранжирования и рекомендаций в TikToK. Такие данные есть только у тех, кто стоит за созданием данных алгоритмов. Что мы, тем не менее, знаем однозначно:
Новички должны быть особенно внимательны, поскольку на их профилях отслеживанию подлежит всякая мелочь, а именно:
Описанное выше отслеживается на всех профилях, но на новых в особенности. Чтобы не получить блокировку за использование какого-нибудь игрушечного пластикового ножичка в ролике, необходимо ознакомиться с правилами. Помимо официальных есть еще и негласные:
Если будут какие-то подобные допущения, вероятно профиль удалять не будут, но можно заработать блокировку. Кстати, техническая поддержка не ответит.
Пристальное слежение за новым аккаунтом – это нечто наподобие проверки. Если показать себя с лучшей стороны на первых видео, то дальше будет проще. Здесь очень важно именно то, как воспринимаются самые первые видео. Если вы уже сняли несколько роликов, заходите сразу с козырей, чтобы подписчики обратили внимание и начали ставить лайки. Не нужно выкладывать по принципу «для начала ролики не очень, а потом можно и качественные», так как первое впечатление очень важно.
Главные особенности алгоритма ТикТока (то есть, на что смотрит система при ранжировании) – это:
Создатели контента могут повысить вовлеченность пользователей и повлиять на эти показатели. Для этого необходимо:
Важно выкладывать новые ролики регулярно и отвечать на комментарии подписчиков, чтобы они тоже видели заинтересованность автора ролика.
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#TikTok