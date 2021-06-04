Как сделать мотивационный пост в Инстаграм?

Мотивационный или вдохновляющий пост в Инстаграм – это тип привлекающей публикации, задача какой мотивировать юзера совершить какое-либо действие. Предлагаемое владельцем аккаунта действие может быть любым: начиная с того, чтобы прокомментировать публикацию и заканчивая тем, чтобы изменить свою жизнь. Однако, как правило, главная задача мотивирующих постов – это реализация товара и продажа персональной марки.

Вдохновляющую публикацию можно сделать для любого аккаунта вне зависимости от его тематики и особенностей.





Как сделать вдохновляющую публикацию?





1. Для начала определитесь, что вы стремитесь получить от мотивирующей публикации? В числе целей может быть повышение охватов или вовлеченность ЦА, продвижение профиля, увеличение доверия пользователей. При грамотном подходе даже совсем обычные публикации могут сослужить службу.

2. Визуальная составляющая. Вдохновляющий пост – это не только текст, но и картинка, привлекающая внимание. Нет нужды уточнять, что изображение должно быть максимально хорошим и уникальным. Важно при этом подбирать картинку в полном соответствии с тематикой профиля и содержанием текста.

3. Формат. Это бывает и классическая публикация «картинка и текст», ролик или карусель. Формат подбирается индивидуально и во многом зависит от фантазии и выбора пользователя.

4. Наименование или же первый абзац обязан сразу же захватить внимание юзера, расположить. В главной части большинство блогеров пишет о собственном опыте, своих размышлениях, инициативе. Объем может отличаться. Иногда блогеры пишут длительные и подробные тексты, есть профессиональные профили, где тексты намного короче. В завершении, как правило, имеется призыв к действию. Он, как и наименование, должен цеплять.

5. Что можно сказать о призыве к действию? Он может быть непосредственным и косвенным. Иными словами есть вариант написать: «приходите на открытие нашей торговой точки» или «ждем вас на открытии».

Вдохновляющая публикация (как и любая другая) должна быть написана достаточно простым и понятным языком. Тяжелые формулировки или канцелярский язык сделают только хуже. Перегруженное сложноподчиненное или сложносочиненное предложение проще разделить на несколько коротких. Для любой новой мысли – определенный абзац. Чтобы добавить эмоции в текст, рекомендуется использовать эмодзи. Конечно, текст должен быть таким, чтобы располагать к себе подписчиков.





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