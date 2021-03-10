Как сделать пост знакомство в Инстаграм *?

Рассказывать о себе в Инстаграм * нужно не только новостями и прямыми эфирами, но и обозначением того, что за человек ведет страницу, и почему на ней интересно остаться. Такие посты-знакомства выкладывают, когда у аккаунта много новых подписчиков, и это такой себе способ познакомиться с новоприбывшими и узнать, чем живет аудитория. Поэтому не стоит думать, что одного раза достаточно, а дальше можно обойтись. Если пользователь следит за своим профилем, он наверняка видит, когда и при каких обстоятельствах прибывают новые подписчики. При массовой подписке рекомендуется делать посты-знакомства. Какие есть варианты?

1.Я+качества+образование+хобби. Этот вариант еще именуют «вариантом для ленивых». Почему? Подобный способ не подразумевает проявление каких-либо эмоций, только факты, которые и так уже имеют место, и не нужно ничего придумывать и сочинять. Это похоже на заполнение резюме при приеме на работу. В завершении, разумеется, нужно задать открытый вопрос фолловерам с просьбой рассказать о себе.

2.Вступление+история+вывод. Приветственный пост в Инстаграм * оформляется в форме рассказа с продающим введением, завязкой, кульминационным пунктом – в общем, как в классическом рассказе. В завершении снова-таки обращение к подписчикам. Без обращения к фолловерам пост-знакомство не теряет половину эффекта. Важно не просто рассказать о себе, но и пообщаться с подписчиками. Можно делить такой пост на тематические подпункты, чтобы удерживать внимание читателей.

3. Кто я+о чем пишу+для кого пишу. Это такая себе экскурсия онлайн по странице. Расскажите, для кого написана публикация (для новых фолловеров или для своей аудитории в целом), чем занимаетесь, какие товары/услуги/творчество предлагаете и какой контент обычно можно ожидать увидеть на странице. В завершении, как уже упоминалось, обязательное обращение к подписчикам.

4. Кто я+чем полезен. Расскажите о себе парой предложений. Дальше обратитесь к своей ЦА, объясните, чем можете быть ей полезны, какие проблемы помогаете решить при помощи блога. В завершении, помимо опять же обращения к подписчикам, можно добавить ссылку на услуги блога, полезные материалы, теги, по которым можно отыскать публикации на интересующие пользователей темы.

5. Факт+история+следствие. Начните пост с какого-либо интересного факта или истории из жизни, которая стала причиной появления определенной черты характера или привела к тому, чем вы сейчас занимаетесь.

6. Хобби – это бизнес. Здесь все понятно. Пост о том, как вы стали зарабатывать на любимом деле. Но важно, чтобы это выглядело не цинично, а мотивирующее и искренне.

Можно оставить несколько ссылок на описание своих страниц в разных социальных сетях или на разные профили непосредственно в самом Инстаграм *.

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