Один из типов контента в TikTok – дуэт на чей-то ролик. Многие пользователи данной социальной сети уже наверняка видели такие дуэты, когда в подобных видео экран разделен на две, иногда больше частей. В одной стороне оригинальное видео, а в другой – ответное видео.
Так называемый дуэт – это своеобразный ремикс на ролик, размещенный в сети ранее. Не стоит путать такой формат с видеоответами на вопросы. Видеоответ – это ролик, которым пользователь отвечает на заданные подписчиками вопросы. Дуэт в свою очередь дает возможность взять в качестве основы чужой ролик (разумеется, в ролике-дуэте указывается авторство оригинала) и обработать его на свой манер. Наиболее простой пример – это реакция на чужой ролик. Однако если на том же Ютуб подобные ролики пользуются популярностью, то для ТикТок нужно что-то креативнее. Исключение составляют действительно интересные блогеры, за которыми просто интересно смотреть.
До недавнего времени для формата «Дуэт» применялся лишь один шаблон. Речь идет непосредственно об экране, разделенном на части, но в прошлом году сервис дополнил формат новыми шаблонами. В частности, экран можно разделить не только по-вертикали, но и по-горизонтали. Еще экран можно поделить более чем на 2 части. Стоит отметить, что создавать дуэты получится не просто на чьи-то ролики, но и на свои.
Данная опция может быть недоступна. Тому есть несколько причин:
Не так давно сервис ТикТок принял решение, что профили пользователей, возраст которых меньше 16 лет, будут частными изначально. Это означает, что на подобные ролики снимать дуэты нельзя, не получится просматривать и оставлять уведомления, реакции на видео, если пользователь не в «друзьях». Такие ролики не находятся в рекомендованном.
Существует вариант, как оформить дуэт на видео, создатель которого сделал функцию недоступной. Можно загрузить ролик на гаджет или ПК, обработать его самостоятельно посредством редактора, что поддерживает разделение дисплея, после выложить в ТикТок с упоминанием ника автора ролика. Однако пользователь сильно рискует: если кто-то ограничил доступ к видео, и его ролик применили несанкционированно, он запросто может подать жалобу, и такой ролик-дуэт быстро удалят.
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#TikTok