Как создать дуэт в ТикТок?

Один из типов контента в TikTok – дуэт на чей-то ролик. Многие пользователи данной социальной сети уже наверняка видели такие дуэты, когда в подобных видео экран разделен на две, иногда больше частей. В одной стороне оригинальное видео, а в другой – ответное видео.

Так называемый дуэт – это своеобразный ремикс на ролик, размещенный в сети ранее. Не стоит путать такой формат с видеоответами на вопросы. Видеоответ – это ролик, которым пользователь отвечает на заданные подписчиками вопросы. Дуэт в свою очередь дает возможность взять в качестве основы чужой ролик (разумеется, в ролике-дуэте указывается авторство оригинала) и обработать его на свой манер. Наиболее простой пример – это реакция на чужой ролик. Однако если на том же Ютуб подобные ролики пользуются популярностью, то для ТикТок нужно что-то креативнее. Исключение составляют действительно интересные блогеры, за которыми просто интересно смотреть.

До недавнего времени для формата «Дуэт» применялся лишь один шаблон. Речь идет непосредственно об экране, разделенном на части, но в прошлом году сервис дополнил формат новыми шаблонами. В частности, экран можно разделить не только по-вертикали, но и по-горизонтали. Еще экран можно поделить более чем на 2 части. Стоит отметить, что создавать дуэты получится не просто на чьи-то ролики, но и на свои.

Опция дуэта невозможна

Данная опция может быть недоступна. Тому есть несколько причин:

частный профиль;

юзер запретил делать дуэты со своими видео или с каким-то определенным;

автору ролика не исполнилось еще 16 лет.

Не так давно сервис ТикТок принял решение, что профили пользователей, возраст которых меньше 16 лет, будут частными изначально. Это означает, что на подобные ролики снимать дуэты нельзя, не получится просматривать и оставлять уведомления, реакции на видео, если пользователь не в «друзьях». Такие ролики не находятся в рекомендованном.

Существует вариант, как оформить дуэт на видео, создатель которого сделал функцию недоступной. Можно загрузить ролик на гаджет или ПК, обработать его самостоятельно посредством редактора, что поддерживает разделение дисплея, после выложить в ТикТок с упоминанием ника автора ролика. Однако пользователь сильно рискует: если кто-то ограничил доступ к видео, и его ролик применили несанкционированно, он запросто может подать жалобу, и такой ролик-дуэт быстро удалят.

Если вы хотите раскрутить свой аккаунт, увеличить популярность страницы, обращайтесь в нашу компанию и мы поможем накрутить просмотры в ТикТок.

Еще рекомендуем статью: Как настроить функцию отложенного постинга в ТикТок?







