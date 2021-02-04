Как сделать прямой эфир в ТикТок?

Прямой эфир в ТикТок – это шанс пообщаться с фолловерами, ответить на их вопросы, напомнить о себе, получить финансовые поощрения.

Как подготовиться к прямому эфиру?

Прежде всего, следует определиться с тематикой прямого эфира. После необходимо выбрать формат мероприятия: это может быть лекция, вариант ответов на заданные подписчиками вопросы, презентация, непосредственная коммуникация с подписчиками. На этапе создания прямых эфирах хорошо представлять свою целевую аудиторию: то есть в каком возрасте находятся фолловеры, какие у них хобби, какие реакции они обычно оставляют на предлагаемые ролики. Кроме того, немаловажно учитывать специфику сети ТикТок. Сюда приходят, как правило, за развлекательным контентом, поэтому если вы хотите поговорить о чем-то серьезном, подобный контент может «не зайти». Однако многое зависит от того, как изначально вы позиционировали себя и свой аккаунт. Важно соответствовать основной направленности профиля. Если же решили, скажем так, изменить себе, предупредите об этом подписчиков.

Затем важно подобрать нужное время для проведения прямого эфира, продумать этапы донесения информации (здесь важно все расписывать буквально по минутам, особенно если вы еще неопытны в таких вопросах). Запишите, сколько времени должна длиться основная часть эфира, можно записать все на лист и держать перед собой, периодически подсматривая, в шпаргалку. Однако если уверены в себе, запросто можно рискнуть и сымпровизировать.

Когда тема и структура готовы, пропишите обстановку вокруг, что будет фоном для видео. Важно своевременно настроить свет и камеру, проверить надежность связи, чтобы эфир не закончился раньше времени.

Темы и направления эфира

Как уже упоминалось ранее, тема и формат эфира зависят от того, какая основная деятельность, от того, что сейчас актуально и самое главное – интересно вашей целевой аудитории. Можно сделать несколько ознакомительных эфиров. Расскажите больше о себе, отвечайте на вопросы, обсуждайте с фолловерами общие тренды Сети, мировые события, музыкальные новинки, фильмы и т.д. Эфиры должны отличаться друг от друга. Помните, что личные аккаунты и бизнес отличаются между собой. Если в первом случае важно и логично больше говорить о себе, то в бизнес аккаунте необходимо говорить о презентации продукции, новостях торговой марки. Если вы – юрист, говорите о праве, если вы – тренер, говорите о спорте и т.д.

Оповещать о прямом эфире приучитесь заранее, чтобы зрители могли подготовиться и смотреть непосредственно прямую трансляцию, а не запись через пару часов. Во время эфира не волнуйтесь, говорите четко и уверенно.





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