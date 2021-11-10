Как составить контент-план для ТикТок?

В ТикТоке сегодня важно не только качество, но и число видео. Кроме того, выкладывать новый контент следует регулярно. А чтобы точно понимать, что делать и когда, рекомендуется создавать контент-план.





1.Для начала найдите цель: для чего вам ТикТок? Окончательная цель практически каждого продвижения – это монетизация. Следует отталкиваться от того, что нужны ролики, которые будут набирать много просмотров, попадать в «Рекомендованное». От постановки задач зависит и подача контента.

2.Далее следует выбрать непосредственно эту подачу. В ТикТоке бывает с этим сложно определиться. Мало кто сразу проявляет уникальные фишки. Как правило, подходящий для конкретного продвижения и деятельности формат выявляется постепенно. Рекомендуется сначала выкладывать несколько роликов с разной подачей и смотреть на реакцию ЦА. Важно анализировать статистику и смотреть, какие видео пользуются популярностью у пользователей, попадают в «Рекомендации». Это нужно делать не только в самом начале публикации роликов, но и в течение всего процесса продвижения.

Не стоит стремиться сразу постичь все тренды ТикТока и делать все идеально, иначе есть риск выгорания. Качество контента может повышаться постепенно, это свидетельствует о развитии аккаунта. Часто тиктокеры выбирают несколько форматов, чтобы фолловерам было интереснее.

3.ТикТок отличается от других платформ тем, что здесь очень часто и быстро меняются тренды. По этой причине максимальный период для контент-плана – месяц. И это в том случае, если уже выделена работающая подача видео. Если брать в качестве ориентира только то, что в трендах, то время в 2 раза меньше. Больше, чем на месяц бессмысленно расписывать.

4.Важно протестировать и выбрать лучшее время для выкладки и частоту. Проанализируйте, в какие дни аудитория наиболее активна. Это важно, чтобы получить максимум взаимодействия в первые часы и повысить шансы на попадание в «Рекомендации».

5.Придумайте тематику. В плане кратко напишите, о чем будут видео. Точность формулировки не слишком важна, ведь это пишется для себя и самостоятельного осмысления. Отдельно можно дополнить план пунктом о стандартной продолжительности роликов. Это можно после подкорректировать, убрать лишнее и приукрасить спецэффектами.

6.Для видео важно расписать примерный сюжет и основные детали, необходимые для создания ролика. Уточните, кто или что будет в кадре, диалоги, монологи. Чтобы было удобнее, можно сделать раскрадровку на видео со сложным сюжетом.

План для ТикТок можно оформить в виде таблицы. В максимальном плане есть пункты:

тематика и сюжет;

число и время;

исходник;

черновик;

ссылка на раскадровку.

Для дополнительного удобства есть вариант выделить отдельную колонку, где указывать с помощью текста или выделения цветом то, что уже выложено на платформу. Это поможет систематизировать работу и сократить время на создание роликов. Пока не научились импровизировать и снимать видео сразу, контент план очень помогает.

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