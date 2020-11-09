Как стать популярным в Instagram * без накрутки

Сегодня популярность Инстаграм * сложно переоценить. Социальная сеть активно используется не просто для публикации фотографий и общения с друзьями, а и для заработка. Кто-то заводит аккаунт, с помощью которого предлагает товар и услуги, другие ведут блоги, получая прибыль путем размещения рекламы. Для каких целей ни была бы заведена страница, всех волнует один и тот же вопрос – как стать популярным в Инстаграм * без накрутки.

Особенности естественного продвижения аккаунта в Instagram *





Для начала стоит все же определиться, с какой целью Вы создаете страницу в социальной сети. Раскрученный аккаунт может использоваться по-разному:





для привлечения внимания к собственной персоне при желании стать медийной личностью;

для заработка на рекламе – размещение информации о бренде, товаре или услуге в ленте раскрученного аккаунта стоит немаленьких денег, чем пользуются звезды эстрады, кино, блогеры и другие знаменитые личности;

для продвижения бизнеса – такие странички принадлежат не одному человеку, а компании или торговой марке, Вы можете рекламировать в Инсте магазин, ресторан, салон красоты и любую другую организацию, независимо от ее рода деятельности.

Первое, что предстоит сделать – определиться с тематикой страницы. Это могут быть путешествия, кулинария, творческое направление и многое другое. Далее необходимо заняться оформлением аккаунта. Этому моменту стоит уделить особое внимание:

Ваш никнейм должен быть оригинальным, но при этом не слишком сложным, чтобы его просто было запомнить пользователям, если Вы занимаетесь чем-то конкретным: массажами, фотографией и пр., название деятельности также стоит прописать в имени;

в Инстаграм * аватарка имеет совсем небольшой размер, поэтому лучше поставить портрет, проследив, чтобы Вы на фотографии не сливались с фоном;

добиться популярности невозможно без постоянной активности – необходимо выкладывать новые посты не реже 1-2 раз в день, все фото должны быть хорошего качества, желательно сопровождены интересным текстовым материалом;

когда Ваша аудитория вырастет до трех сотен человек, пора начинать общаться с подписчиками: запускать прямые эфиры, которые стоит анонсировать заранее, выкладывать видео, вести диалоги в комментариях, создавая посты, содержащие вопросы;

ставьте хештеги, чтобы заинтересованные Вашей тематикой пользователи могли найти Ваши аккаунт, однако перебарщивать с их количеством также не стоит – 5-7 штук на публикацию вполне достаточно, параллельно с популярными тэгами, которые можно подсмотреть у конкурентов, используйте свои оригинальные слова-метки;

изучите страницы преуспевающих блогеров, обращайте внимание, к каким инструментам продвижения обращаются они для достижения максимального эффекта.





Многих интересует, как стать популярным в Инстаграм * за неделю. Такого маленького срока не хватит для того, чтобы обрасти многотысячной аудиторией, но за это время можно подготовить надежный фундамент для грамотной, эффективной раскрутки страницы. Если Вы хотите ускорить процесс, предлагаем воспользоваться услугами нашей компании. При сотрудничестве с нами Вы получите желаемое количество подписчиков, лайков и просмотров предельно быстро и по низкой цене. Мы гарантируем отличный результат и безопасность накрутки.





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