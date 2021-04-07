Как удалить подписчиков в Инстаграм и зачем это делать?

В настоящее время важно не столько число фолловеров, сколько их качество. Современные алгоритмы данной социальной сети обязательно учитывают вовлеченность при развитии страницы. Тысяча активных фолловеров лучше, чем 20.000 так называемых «мертвых душ». Поэтому у некоторых владельцев профилей появляется вопрос: как удалить подписчиков?

Однозначно нужно заметить, что абсолютно бездумное удаление всех, кто не нравится, не приведет ни к чему хорошему. Перед чисткой фолловеров нужно проанализировать их количество и качество.

Зачем и кого убирать из Инстаграм?

Ответ простой – тех, кто не проявляет активность, не совершает целевые действия (к примеру, ничего не покупает). Однако, как уже упоминалось, здесь стоит действовать осторожно. Если пользователь просто смотрит посты, то это не значит, что он вообще и не клиент и не приобретет ничего в будущем. Так кого же стоит убирать:

ботов

коммерческие профили (не все, некоторые);

массфолловеров;

брошенные профили;

неактивных иностранных пользователей (если бизнес заточен на отечественного потребителя).

Например, первый на очереди к удалению – пустой профиль с несколькими фотографиями, без аватарки и описания в «шапке», но зато с большим число подписок.

Часто бывает так, что активных тоже приходится удалять, если они назойливы, пишут комментарии не по теме, позволяют себе оскорбительные высказывания и т.д. В этом случае проще не удалить, а сразу заблокировать, чтобы такие личности и владельцы аккаунтов не подписались вновь.

При удалении подписчиков следует помнить о лимитах социальной сети, чтобы не получить бана или ограничений. Сеть суммирует отписки и подписки, и если при лимите в 2 тысячи подписок в месяц будет совершено полторы тысячи подписок и столько же отписок, получится нарушение лимита. Число разрешенных действий обуславливается новизной профиля.

Стоит помнить, что не проявляющие себя фолловеры негативно влияют на статистику социальной сети. Еще одна причина – рекламодатели смотрят на степень вовлеченности, подбирая блогера для продвижения. Если при внушительном числе подписчиков у блогера небольшой процент вовлеченности, то есть большая вероятность, что что-то не так с содержимым постов либо с качеством аудитории. В такой ситуации на выгодное плодотворное сотрудничество не стоит рассчитывать. Еще одна причина – личная лента рекомендаций, которая показывает контент только тем фолловерам, которым он интересен: тем, кто посещает страницу, оставляет реакции, комментарии больше, чем просто эмодзи, смотрит истории и пишет в личные сообщения. Неактивные профили, которые ничего не делают в вашем аккаунте просто не увидят публикацию, какой бы невероятной она не была.

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