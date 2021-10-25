Как зайти в Instagram без логина и пароля

Как зайти в Instagram, если зайти по логину и паролю не получается?

Если у вас есть учетная запись Instagram, вы можете войти в нее с любого устройства - вашего телефона, планшета или браузера на компьютере. Все, что нужно, это ваши учетные данные для входа, такие, как имя пользователя в Instagram или номер телефона, или адрес электронной почты, связанные с учетной записью, а также пароль. Также можно войти в систему через Facebook, если вы подключили учетные записи. Вот что нужно для входа в систему на любом устройстве.

Как войти в Instagram на мобильном устройстве?

Вход в свою учетную запись Instagram на смартфоне или планшете одинаков независимо от того, используете ли вы приложение Instagram на устройстве iOS или Android. Как правило, Instagram позволяет вам войти в систему, применяя свое имя пользователя Instagram или номер телефона, или адрес электронной почты, связанные с учетной записью, поэтому введите любой из этих трех элементов. После этого введите свой пароль и нажмите «Войти».

Как войти в Инстаграм на компьютере?

Неважно, входите ли вы в Instagram на Mac или ПК, процесс один и тот же. Откройте Instagram.com в веб-браузере, а затем введите свое имя пользователя Instagram или номер телефона, или адрес электронной почты, связанные с учетной записью. После этого введите свой пароль и нажмите «Войти».

Как войти в Instagram с помощью Facebook?

Если вы свяжете свою учетную запись Instagram с Facebook, то не только сможете легко делиться своими постами в Instagram на Facebook, но также использовать свои учетные данные Facebook как простой способ входа в Instagram.

Чтобы связать учетные записи Facebook и Instagram, откройте приложение Instagram на своем мобильном устройстве, коснитесь меню с тремя полосами и кликните на «Настройки». В разделе «Учетная запись» перейдите в раздел «Совместное использование с другими приложениями» и подключите Instagram к своей учетной записи Facebook.После подключения этих двух учетных записей вы можете войти в Instagram с помощью Facebook - на странице входа можете нажать «Войти с помощью Facebook».

Что делать, если не получается войти в Instagram?

Если вы потеряли или забыли пароль, возможно, вам придется его сбросить. Процесс по сути один и тот же независимо от того, есть ли у вас iPhone, устройство Android или вы используете веб-браузер на компьютере:

1. На экране входа в систему под полями имени пользователя и пароля нажмите «Получить помощь при входе в систему» (если вы используете телефон Android) или «Забыли пароль?» (на iOS или в браузере).

2. Введите свой адрес электронной почты, номер телефона или имя пользователя и нажмите «Далее» (если вы используете Android) или «Отправить ссылку для входа» (в веб-браузере). Если вы используете iPhone, выберите, какую вкладку вы хотите использовать - Имя пользователя или Телефон - и введите учетные данные, связанные с вашей учетной записью, затем нажмите «Далее».

3. Вы получите сообщение с инструкциями по сбросу пароля. Также возможно, что вы не помните имя пользователя или другую информацию, связанную с вашей учетной записью, или ввели ее неправильно. Вот несколько вещей, которые стоит попробовать:

1. Убедитесь, что вы правильно пишете имя пользователя или адрес электронной почты.

2. Не включайте символ @ при вводе имени пользователя.

3. Попросите кого-нибудь, кто может видеть страницу вашего профиля, сделать снимок экрана или записать имя пользователя за вас.





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