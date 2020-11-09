Чем отличаются Instagram и TikTok

Ключевые различия Instagram и TikTok?

Социальная сеть TikTok значительно моложе Инстаграм, но уже стала популярной. Инстаграм появился в 2010 году как приложение для обмена фотографиями, снятыми на мобильный. Постепенно сервис начал развиваться, были добавлены хэштеги и фильтры, а потом Инстаграм был выкуплен Фейсбуком. Сегодня Инстаграм практически универсален: здесь можно постить фото, видео, длинные и короткие тексты, публиковать сторис, вести прямые эфиры, проводить опросы, продавать товары и т.д.





ТикТок же существенно моложе. Именно 2018 год можно считать официально выходом в свет. С этого года мы видим ТикТок таким, какой он есть. Эта площадка более узкоспециализированная, предназначенная для создания и просмотра коротких видеороликов. Какие еще отличия и особенности есть у этих социальных сетей?





1. Главный тип контента. В Инстаграм – это изначально фотографии, потом видео и истории. В ТикТок – короткие видео от 15 до 60 секунд. Такой формат значительно упрощает правила пользования платформой.

2. Основной капитал. В Инстаграм самое важное – это подписчики, то, к чему стремится любой блогер. От этого напрямую зависит, сколько людей увидят посты. В ТикТок важно попасть в рекомендации и получить больше просмотров. Фолловеры тоже важны, но меньше, чем в Инста.

3. Монетизация. И там, и там заработок – не слишком развитая часть. (Если мы не продвигаем товары и услуги, а зарабатываем именно на платформе). Правда, в Инста запустили заработок на IGTV, и блогеры могут получать заработок, как в Ютуб. Сейчас тестируются возможности для донатов в прямых эфирах. В ТикТок на сегодня есть лишь донаты в прямых эфирах и внутренняя валюта (ее можно вывести через PayPal). Основной заработок блогеров на обеих платформах – это заключение рекламных контрактов.

4. Если говорить о продвижении бизнеса, то Инстаграм в этом плане лучше. Он больше заточен под бизнес-платформу. Что касается ТикТок, то он подходит, скорее, для блогеров. Здесь пока не получится создать аккаунт компании, как в Инстаграм, только личный блог. Можно зарегистрировать страницу и назвать ее именем бренда, но дополнительных опций это не даст.

5. Реклама. Инстаграм опять же пока впереди, в том числе благодаря слиянию с Фейсбуком, они понимают и дополняют друг друга. В ТикТок все сложнее: реклама в ленте, заставка при входе и челленджи – очень интересные решения. Сейчас реклама в ТикТок подходит для крупных брендов.

6. Порог входа. А вот здесь интересно. В Инстаграм получить миллионы подписчиков и миллионы просмотров вместе с аналогичным количеством реакций и комментариев практически невозможно без финансовых вложений. В ТикТок же в 2020 году положение едва ли не противоположное. ТикТок – молодая платформа, пользователей там пока мало (но каждый день они прибывают), снимать можно на простую камеру смартфона. Да и сюжеты незамысловаты, можно начинать с обычных видео и постепенно увеличивать качество съемки. Благо, в ТикТок сейчас есть огромное количество фильтров, масок, спецэффектов, которые помогают сделать ролик оригинальнее и симпатичнее визуально. Раскрутиться вполне реально и самостоятельно.





ТикТок – более молодая платформа, если говорить и о ней самой, и о возрасте юзеров. Поэтому на 2020 год здесь ограниченный набор инструментов для продвижения. Вместе с тем в ТикТок нет на данный момент блокировок за массовые подписки и реакции, небольшая степень конкуренции, есть направления, которые еще никто не занял и есть куда развиваться. Инстаграм – серьезная раскрученная платформа, где можно двигать свой бизнес, как малый, так и средний. Однако если вы блогер или собираетесь им стать, продвинуть личный бренд, самое время начать осваивать ТикТок.





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