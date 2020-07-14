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Изначально Инстаграм создавался исключительно как социальная сеть для загрузки и обработки фотографий. Неудивительно, что основные его функции связаны именно с работой со снимками. Если по каким-либо причинам Вы бы не хотели, чтобы некоторые из уже опубликованных Вами фото, отображались в профиле, их необязательно удалять. Есть возможность заархивировать такие снимки.

Можно ли архивировать фото в Instagram


Что собой представляет архивирование фото в Instagram


Такая функция Инстаграм как архивация позволяет устранять фотографии и видео из профиля с возможностью их последующего восстановления. При этом пост вернется на свое прежнее место, а не появится в списке недавно размещенных публикаций. Архивация фотографий не отнимает много времени и усилий. Вам достаточно:


  • Войти на свой аккаунт и открыть фото, которое Вы хотите заархивировать. Нажать на три точки, расположенные в верхнем правом углу публикации.
  • В выпавшем меню выбрать опцию «Активировать».
  • Если Вы решите вернуть публикацию на место, требуется войти в раздел «Архив», который расположен в Вашем профиле, и извлечь ее оттуда.


Заархивировать фото в Инстаграм через браузер на компьютере не выйдет, зато Вы можете воспользоваться программой для мобильного применения Android устройств. Для этого необходимо загрузить Инстраграм в эмуляторе андроида и открыть его. Далее все происходит по аналогии с мобильной версией: открывается интересующая публикация, выбирается меню, расположенное в верхнем правом углу, в списке выпавших опций нажимается «Архивировать». Восстановить пост можно по тому же принципу, что и через Android.


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