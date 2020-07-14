Можно ли защитить свой Инстаграм * от взлома

Безопасность в Инстаграме * – важный момент, которому стоит уделить особое внимание, особенно, если Вы завели бизнес-профиль с целью продвижения своего товара или услуги. Плохо защищенный профиль может быть взломан конкурентами или другими по каким-либо причинам заинтересованными пользователями.
К номеру телефона. Страницы, не привязанные к номеру – самые уязвимые в Instagram *. Аккаунт должен быть связан с действующим, рабочим номером.
К профилю в Facebook *. Привязка страницы в Инсте к Фейсбуку * снижает в разы вероятность взлома. Вы потратите всего несколько минут времени, но при этом получите эффективную, дополнительную меру защиты.
К электронной почте. Страница должна быть связана с действующим e-mail. Не стоит использовать временную почту, так как подобные аккаунты взламываются достаточно легко, и восстановить их потом не выйдет.
Выполняя ряд несложных действий, можно значительно снизить риск взлома страницы. Среди них:
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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