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Безопасность в Инстаграме * – важный момент, которому стоит уделить особое внимание, особенно, если Вы завели бизнес-профиль с целью продвижения своего товара или услуги. Плохо защищенный профиль может быть взломан конкурентами или другими по каким-либо причинам заинтересованными пользователями.

Можно ли защитить свой Инстаграм * от взлома


Привязка аккаунта


К номеру телефона. Страницы, не привязанные к номеру – самые уязвимые в Instagram *. Аккаунт должен быть связан с действующим, рабочим номером.

К профилю в Facebook *. Привязка страницы в Инсте к Фейсбуку * снижает в разы вероятность взлома. Вы потратите всего несколько минут времени, но при этом получите эффективную, дополнительную меру защиты.

К электронной почте. Страница должна быть связана с действующим e-mail. Не стоит использовать временную почту, так как подобные аккаунты взламываются достаточно легко, и восстановить их потом не выйдет.


Простые, но эффективные методы защиты аккаунта в Инсте


Выполняя ряд несложных действий, можно значительно снизить риск взлома страницы. Среди них:


  • Периодическая смена пароля. Делать это стоит каждые 10-14 дней, чтобы свести вероятность взлома практически к нулевой отметке.
  • Публикация личных фотографий. В случае взлома страницы, Вам предстоит обратиться в техническую поддержку. В качестве доказательства того, что аккаунт принадлежит Вам, необходимо предоставить несколько своих снимков, которые должны совпадать с теми, что опубликованы на странице.
  • Избежание перехода по подозрительным ссылкам. Если Вам в директ приходят сообщения от незнакомых людей, содержащие предложения перейти на их страницу или какой-либо сайт, лучше этого не делать во избежание неприятных последствий.
  • Отказ от авторизации на сомнительных сайтах.
  • Отказ от предоставления доступа неизвестным приложениям. Отклоняйте уведомления от сомнительных приложений и проверьте список подключенных во вкладке «Приложения с разрешенным доступом».
  • Подключение двухфакторной аутентификации. В этом случае для входа в аккаунт и для совершения других действий необходимо будет выполнить дополнительные условия, что убережет страницу от взлома.
  • Ознакомление с правилами социальной сети. Это поможет избежать не так взлома, как блокировки аккаунта в Инстаграм *. Узнайте все о лимитах, ограничениях, авторском праве и прочих моментах, чтобы обеспечить себя безопасное использование страницы.


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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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