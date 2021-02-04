Можно ли найти человека в Instagram по номеру телефона?

Сразу стоит отметить, что поиск юзера по телефонному номеру возможен лишь при условии, что известный номер задействовался как привязка к странице или указан в контактах другого пользователя. Перед тем как начать искать, следует убедиться, что телефонный номер сбережен в «контактах» на телефоне. После чего следует последовательно воспроизвести следующие действия:

1. Зайти на свой профиль.

2. После чего в верхнем углу справа нужно кликнуть на иконку, изображающую человечка и плюсик.

3. Затем нужно перейти в категорию «Интересные люди» и выбрать раздел «Контакты».

4. Если открыть вкладку «Контакты», можно увидеть перечень юзеров, которые связаны с телефонной книгой.

Номера не подписаны, потому профиль, который прячется за требуемым телефонным номером, требуется искать в ручном режиме по фотографии и описанию.









Поиск через Вайбер или WhatsApp

При помощи обычного функционала сети отыскать френда, который есть в контактах в мессенджере, не получится. С ними Инстаграм не интегрируется, однако можно взять номер пользователя из Вайбер или Вотсап, отправить в телефонную книгу и отыскать нужного юзера, если задействовать предыдущий метод поиска.

Бывает так, что никнейм написан правильно, и пользователя по никнейму и по телефону находили уже неоднократно, но в определенный момент Инстаграм не выдает его в поисковой строке. Тому может быть несколько причин:

аккаунт на время или же на постоянной основе заблокирован;

юзер заблокировал вас;

пользователь удалил свой профиль.

В подобной ситуации ничего нельзя сделать, помимо того, что повторить поиск через несколько недель (если бан временный, то, скорее всего, аккаунт к тому времени будет разблокирован). Если заблокировали вас, можно посмотреть профиль с другого аккаунта Инста, если искомая страница общедоступна.

В Инстаграм поиск работает немного по-другому, чем в других социальных сетях. Для формирования профиля потребуется указать необходимый минимум личной информации. Необязательно даже указывать имя. Здесь нет поиска по регионам, фильтрации по полу или по возрасту. Это обстоятельство, конечно, усложняет возможности поиска. Система, чтобы пользователям было проще отыскать друг друга, добавляет возможные интересные профили в рекомендованное. Это могут быть люди из подписок, френды на Фейсбуке, совпадающие по геолокации и по интересам. Список рекомендаций открывается автоматически, когда пользователь на кого-то подписывается.

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