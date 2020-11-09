Можно ли проверить аккаунт Instagram на накрутку

Можно ли проверить аккаунт Инстаграм на накрутку

Если Вы хотите привлечь на свою страницу в Instagram рекламодателей с целью получения пассивного дохода, мало иметь определенное количество подписчиков и лайков под каждым постом. Чтобы компании захотели с Вами сотрудничать, они должны убедиться, что Ваши фолловеры пришли на аккаунт самостоятельно, а не путем накрутки. Особенно важно для брендов, которые ищут площадку для размещения рекламы своего товара или услуги, наличие реальных пользователей, а не ботов у Вас в подписках.





Как определяется накрутка





Качество аудитории определяется вовлеченностью, динамикой лайков и комментариев. У соотношения подписчиков страницы и количества проставляемых сердечек и написанных комментариев даже есть свое название – Engagement rate (ER). Для его вычисления требуется сложить все лайки и комментарии к определенному числу последних публикаций и разделить результат на это же число, что позволит определить средний показатель реакций на пост. Далее необходимо посчитать, какой процент от общего количества подписчиков составляет полученное число. Эта цифра будет тем меньше, чем больше фолловеров у аккаунта.

Специальные сервисы сравнивают это число с аналогичным показателем других страниц в Инсте, таким образом, оценивая качество аккаунта. Хорошим результатом считается низкий ER: 7-15% для страниц с ~1000 подписчиков и 5% для аккаунтов, на которые подписаны более 50 тысяч пользователей.

Еще один показатель, который позволяет осуществить проверку Инстаграм аккаунта на накрутку, соотношение лайков и комментариев. Требуется просмотреть несколько последних постов, и разделить число сердечек на количество оставленных комментариев. Полученное число определяет уровень вовлеченности аудитории. Низкий показатель может говорить об отсутствии текстового содержания под фотографией, нежелании владельца страницы задавать вопросы и вести диалог или же накрутке подписчиков.





Разброс количества лайков под различными публикациями в идеале не должен превышать 10%. Стоит отметить, что афиши и другие выбивающиеся посты обычно набирают меньшее количество сердечек. Если же число лайков под подобными постами не отличается от остальных, то, вероятнее всего, они накручены.





Динамика набора лайков осуществляется с помощью сервисов, сравнивающих полученные показатели с аналогичными страниц, которые наверняка не накручивают подписчиков. Однако данные, полученные таким способом, не всегда оказываются верными, поэтому рекомендуется дополнительное проведение визуальной проверки по графикам.





Соотношение лайков и просмотров видео. Если ролики смотрит меньшее количество пользователей, чем оценивает публикации, то с большой долей вероятности эти лайки накручены.





Резкий скачок количества лайков, который не сопровождается ростом числа подписчиков. Стремительное увеличение реакций на публикации при прежнем количестве фолловеров – явный признак накрутки.





Конечно, проверить накрутку в Инстаграме не так уж и сложно, но если грамотно подойти к вопросу и пользоваться услугами надежных компаний, то купленные подписчики и лайки не будут выявлены ни одним приложением. Сотрудничество с нашим сайтом отличается удобством и безопасностью. Мы гарантируем, что продвижение Вашего аккаунта не вызовет подозрений и не станет причиной бана.





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