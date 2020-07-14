Можно ли защитить свой Инстаграм от взлома

Можно ли защитить свой Instagram от взлома

Безопасность в Инстаграме – важный момент, которому стоит уделить особое внимание, особенно, если Вы завели бизнес-профиль с целью продвижения своего товара или услуги. Плохо защищенный профиль может быть взломан конкурентами или другими по каким-либо причинам заинтересованными пользователями.





Привязка аккаунта





К номеру телефона. Страницы, не привязанные к номеру – самые уязвимые в Instagram. Аккаунт должен быть связан с действующим, рабочим номером.

К профилю в Facebook. Привязка страницы в Инсте к Фейсбуку снижает в разы вероятность взлома. Вы потратите всего несколько минут времени, но при этом получите эффективную, дополнительную меру защиты.

К электронной почте. Страница должна быть связана с действующим e-mail. Не стоит использовать временную почту, так как подобные аккаунты взламываются достаточно легко, и восстановить их потом не выйдет.





Простые, но эффективные методы защиты аккаунта в Инсте





Выполняя ряд несложных действий, можно значительно снизить риск взлома страницы. Среди них:





Периодическая смена пароля. Делать это стоит каждые 10-14 дней, чтобы свести вероятность взлома практически к нулевой отметке.

Публикация личных фотографий. В случае взлома страницы, Вам предстоит обратиться в техническую поддержку. В качестве доказательства того, что аккаунт принадлежит Вам, необходимо предоставить несколько своих снимков, которые должны совпадать с теми, что опубликованы на странице.

Избежание перехода по подозрительным ссылкам. Если Вам в директ приходят сообщения от незнакомых людей, содержащие предложения перейти на их страницу или какой-либо сайт, лучше этого не делать во избежание неприятных последствий.

Отказ от авторизации на сомнительных сайтах.

Отказ от предоставления доступа неизвестным приложениям. Отклоняйте уведомления от сомнительных приложений и проверьте список подключенных во вкладке «Приложения с разрешенным доступом».

Подключение двухфакторной аутентификации. В этом случае для входа в аккаунт и для совершения других действий необходимо будет выполнить дополнительные условия, что убережет страницу от взлома.

Ознакомление с правилами социальной сети. Это поможет избежать не так взлома, как блокировки аккаунта в Инстаграм. Узнайте все о лимитах, ограничениях, авторском праве и прочих моментах, чтобы обеспечить себя безопасное использование страницы.





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