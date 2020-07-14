Охват в Instagram *: что собой представляет и как его увеличить

Если Вы завели бизнес-аккаунт в Инстаграм *, Вам станет доступна статистика. При анализе учитываются все действия пользователей на Вашей странице, которые выражаются в таких показателях, как охват, посещаемость (показы), вовлеченность и пр. Охват позволяет определить количество уникальных пользователей, ознакомившихся с контентом, который размещен в Вашем профиле.





Посещаемость или показы дают возможность узнать, сколько раз материалы страницы были продемонстрированы пользователям. К примеру, Мария просмотрела 4 публикации, а Дарья одну, зато вернулась к ней еще раз. Выходит, что всего было 6 просмотров, а охват равен 2. Таким образом, показатель посещаемости будет либо выше, либо равен охвату.





Вовлеченность определяется числом лайков, комментариев, участием в опросах, сохранением в закладки и прочей активностью пользователей. Используя все эти данные, можно вычислить, какой контент больше всего привлекает аудиторию, какое количество подписчиков активно реагирует на предложенный материал, готово вести диалог, заказывать товары и услуги.





Как определить охват





Чтобы узнать, какое количество пользователей в последнее время посещали аккаунт, необходимо воспользоваться «Статистикой», которая доступна только в том случае, если Ваша страница имеет статус бизнес-профиля. Перейдя в нужный раздел меню, необходимо выбрать вкладку «Действия». Приложение показывает информацию за последние семь дней. Для проведения анализа за более длительные временные промежутки можно использовать сервис LiveDune.





Что влияет на охват





Публикации, показываемые в верхних рядах Инстаграм *, отбираются с помощью специальных алгоритмов. От позиции Ваших постов в выдаче и будет зависеть охват. Каким образом происходит ранжирование достоверно неизвестно, но опытным путем удалось установить, что на охват оказывают влияние такие моменты, как:





регулярность и время размещения новых постов; качество материала; вовлеченность, активность аудитории; оформление аккаунта.





Хороший показатель охвата составляет 30-60% от общего количества подписчиков. Чем их больше становится, тем меньшим оказывается процент, так как часто пользователи теряют интерес к профилю, но не отписываются от него. Иногда, используя массфолловинг, пользователи пытаются привлечь внимание к своему профилю, оформив подписку. Если аудитория растет, а охват нет, можно пересмотреть и удалить некоторых подписчиков.





Можно ли увеличить охват





Чтобы увеличить число пользователей, которые увидят контент Вашей страницы, необходимо привлекать новых подписчиков и улучшать качество размещаемого материала. Для расширения аудитории используются:





массфолловинг и масслайкинг;

написание комментариев под постами других пользователей;

проведение конкурсов и розыгрышей;

взаимный пиар;

размещение рекламы на страницах известных блогеров;

таргетированная реклама;

накрутка подписчиков и пр.





Важный фактор, требующийся для увеличения охвата – регулярное размещение публикаций. Оптимальным считается 1-2 поста в сутки. Нельзя делать значительных перерывов в ведении аккаунта. Наиболее подходящим временем для публикации контента специалисты считают утро до 10.00, обед приблизительно с 12.00 до 14.00 и вечер после 21.00. Речь идет о временных промежутках, когда большая часть пользователей уже или еще не занята на работе или домашними хлопотами.





Разнообразие контента в Instagram *





Особое внимание пользователей привлекают видео, поэтому ими стоит разбавлять публикации с фотографиями. При продвижении страницы не обойтись без сторис. В них можно использовать различные ссылки и опросы, что поможет увеличить вовлеченность аудитории. Когда у Вас уже будет относительно раскрученный аккаунт, пора начинать проводить прямые эфиры, дающие возможность общения с подписчиками. Эта функция социальной сети также набирает популярность. Неплохой вариант – начать вести канал в IGTV. Пока эта функция не настолько задействована, как остальные, можно занять лидирующие места в своем направлении, благодаря относительно низкому уровню конкуренции. Пару раз в месяц стоит проводить розыгрыши марафоны и прочие завлекающие мероприятия.





Самостоятельное продвижение аккаунта и увеличение охвата отнимет немало времени, к тому же, нет никаких гарантий, что Вы достигнете желаемого результата. Лучше обратиться в нашу компанию. Мы обеспечим Вас требуемым количеством подписчиков, лайков и просмотров, гарантируя оперативность и безопасность предоставления услуг.





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