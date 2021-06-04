Новые форматы TikTok Duet

Не так давно TikTok объявил о запуске нескольких новых функций Duet. Теперь в Дуэтах больше форматов, чтобы можно было больше удивлять пользователей.

Что собой представляют обновленные функции? Это новые макеты для клипов Duet, они имеют определенные преимущества. Стоит напомнить, что Дуэты дают возможность юзерам ТикТок отвечать на клип другого блогера и взаимодействовать с изначальным роликом, добавляя новый поворот к видео первоначальных создателей.









Форматы Дуэт

В настоящее время доступны такие форматы:

1. Справа и слева: классический вариант функции, когда ролик находится рядом с изначальным клипом.

2. React – этот вариант позволяет отображать изображение в изображении как в стримере, чтобы показать ответ на изначальный ролик.

3. Сверху и снизу. Ответ накладывается на изначальный ролик, отчего получаются интересные общие действия.

4. Три экрана. В одном ролике может участвовать большее число юзеров.

Дуэты – важная составляющая взаимодействия пользователей платформы. Теперь появилось еще больше способов для грамотного и интересного сотрудничества между блогерами и в целом пользователями.





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