Ограничения контента: темы TikTok, которые лучше не трогать

TikTok – социальная сеть, которая продолжает набирать популярность. В некоторые месяцы ТикТок обгоняет Инстаграм по количеству скачиваний, хотя по числу именно активной и разнообразной аудитории пока еще уступает.





Платформа постоянно работает над обновлениями и совершенствует уже имеющиеся функции. Недавно стало известно, что ТикТок планирует ограничивать ЛГБТ-контент и ролики, которые создают люди с инвалидностью. Функционал уже полностью в работе, ему присваивается категория «Риск 4», что говорит о том, что такие ролики показываются лишь в стране, где появились, а не по всему миру. Отсев таких роликов осуществляется непосредственно модераторами платформы в ручном режиме. Не совсем понятно, как это происходит, поскольку ежедневно в ТикТок контент производится в огромных объемах, и необходимо воспринять и отсеять большое число роликов. Но сам механизм работает нормально, ролики уже проходят ограничения.

Еще один немаловажный фактор – изменения в наполнении аккаунта. Теперь любой пользователь может размещать на свой странице линки на сторонние порталы, в том числе интернет-магазины. Модераторы платформы объясняют это удобством пользователей, например, это существенно упрощает взаимодействие со страницами известных торговых марок. К примеру, пользователь посмотрел видео с новым товаром, тут же зашел и приобрел его.





Ограничение контента относительно продвижения





И новости по ограничению контента, и обновленный функционал связаны с продвижением аккаунтов. Площадка востребована и как продвижение творчества, и как продвижение бизнеса. Задачи и цели могут отличаться, и в каждом конкретном случае есть свои нюансы. Конечно, нельзя не отметить, что ограничения по контенту формируют значительные препятствия для некоторой аудитории. Просто снимать прикольные видео и на этом выходить в ТОП получится теперь не у каждого. Справедливо ли это, однозначно сказать невозможно, рациональное зерно в этом всем присутствует, и возмущений нет в таком количестве, чтобы что-то менять.

Стоит сказать, что ранее очень многие «выезжали» за счет провокационного контента, связанного напрямую с тем же ЛГБТ. Теперь в случае даже маленького намека на то, что эта тема будет затронута, следует быть готовыми к потере большей части охвата. Посудите сами: есть ли разница – ролик показывают по стране или по всему миру. Поэтому в связи с нынешними нововведениями многие пересматривают собственные стратегии ведения канала.

А что касается ссылок на сторонние порталы, которые можно оставлять на своей странице, тут тоже все тонко. На механизмы продвижения профиля по идее линки повлиять не должны, а вот алгоритмы самого ТикТока могут поменяться. Кроме того, раскрутка с имеющимися ссылками – это потенциальное увеличение клиентской базы. В общем, главное, чтобы площадка не усложнялась, ведь ценят ее именно за простоту.

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