Оптимизация и монетизация: как меняется Инстаграм *?

Социальная сеть Инстаграм * постоянно совершенствуется, держит руку на пульсе. Появляется множество новых функций, совершенствуются старые. Перед этим все опции и нововведения проходят ограниченное по количеству профилей тестирование. Что нового сегодня может предложить Инстаграм *?





1. Instagram * Shop – вкладка в мобильном приложении, которая в первый раз проходит испытания среди пользователей. Сегодня такое тестирование ограничено Штатами, но совсем скоро об этом узнает и остальной мир и сможет оценить качество опции. На обозначенной странице юзеры смогут ознакомиться с индивидуальными рекомендациями от торговых марок, по которым можно делать покупки. Вызывает интерес, как же будет подлежать монетизации данная функция от компаний, предлагающих свои товары и услуги.

2. Социальная сеть Инстаграм * объявила о том, что частично меняет требования, касающиеся участия в торговле. Такие требования призваны увеличить прозрачность. Фирмы смогут отмечать товары в Инста лишь с одного сайта, с которого они предлагают товары, продают их. Иными словами такой подход сделает невозможным предложения товаров и услуг, к которым компания не имеет никакого отношения, что значительно снизит риск мошенничества. Подобные инновации – замечательная новость для малого бизнеса, который занимается продажами и продвижением через площадку Инстаграм *.

3. Кроме того, доступны новые решения по сбору средств. Теперь юзеры могут осуществлять сбор средств и для личных задач. Если вы стремитесь собрать деньги на личные нужды, система позволяет это сделать. Год 2020 принес новые веяния, соответственно и Инстаграм * ввел социальное нововведение: теперь пользователи могут собирать средства для пострадавших от коронавируса.

4. Новая реклама IGTV для задач монетизации. С недавнего времени рекламные ролики приходят и на IGTV. Небольшие по длительности объявления будут выскакивать, когда пользователи решат посмотреть чей-то ролик из IGTV из предварительного просмотра в своей ленте Инста. Такие объявления будут приспособлены для мобильных гаджетов с применением вертикального формата и максимально возможной длительностью в 15 секунд. Так как реклама в IGTV полностью новая, то опция будет еще тестироваться, чтобы можно было понять, как это работает оптимально. Будет возможность пропускать рекламу через несколько секунд.

5. Тестирование мессенджера в Инстаграм *. У всей системы, в частности у Фейсбук * большие планы относительно объединения Мессенджера, Директа Инстаграм * и WhatsApp, чтобы можно было создать единый оптимальный инструмент для качественного общения. Сейчас в эту сторону тоже делаются определенные шаги. Как это все будет выглядеть – посмотрим.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Инстаграм * остается популярной платформой, которая не сдает позиций даже при росте известности ТикТок.





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