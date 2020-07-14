Если Вы завели бизнес-аккаунт в Инстаграм, Вам станет доступна статистика. При анализе учитываются все действия пользователей на Вашей странице, которые выражаются в таких показателях, как охват, посещаемость (показы), вовлеченность и пр. Охват позволяет определить количество уникальных пользователей, ознакомившихся с контентом, который размещен в Вашем профиле.
Посещаемость или показы дают возможность узнать, сколько раз материалы страницы были продемонстрированы пользователям. К примеру, Мария просмотрела 4 публикации, а Дарья одну, зато вернулась к ней еще раз. Выходит, что всего было 6 просмотров, а охват равен 2. Таким образом, показатель посещаемости будет либо выше, либо равен охвату.
Вовлеченность определяется числом лайков, комментариев, участием в опросах, сохранением в закладки и прочей активностью пользователей. Используя все эти данные, можно вычислить, какой контент больше всего привлекает аудиторию, какое количество подписчиков активно реагирует на предложенный материал, готово вести диалог, заказывать товары и услуги.
Чтобы узнать, какое количество пользователей в последнее время посещали аккаунт, необходимо воспользоваться «Статистикой», которая доступна только в том случае, если Ваша страница имеет статус бизнес-профиля. Перейдя в нужный раздел меню, необходимо выбрать вкладку «Действия». Приложение показывает информацию за последние семь дней. Для проведения анализа за более длительные временные промежутки можно использовать сервис LiveDune.
Публикации, показываемые в верхних рядах Инстаграм, отбираются с помощью специальных алгоритмов. От позиции Ваших постов в выдаче и будет зависеть охват. Каким образом происходит ранжирование достоверно неизвестно, но опытным путем удалось установить, что на охват оказывают влияние такие моменты, как:
Хороший показатель охвата составляет 30-60% от общего количества подписчиков. Чем их больше становится, тем меньшим оказывается процент, так как часто пользователи теряют интерес к профилю, но не отписываются от него. Иногда, используя массфолловинг, пользователи пытаются привлечь внимание к своему профилю, оформив подписку. Если аудитория растет, а охват нет, можно пересмотреть и удалить некоторых подписчиков.
Чтобы увеличить число пользователей, которые увидят контент Вашей страницы, необходимо привлекать новых подписчиков и улучшать качество размещаемого материала. Для расширения аудитории используются:
Важный фактор, требующийся для увеличения охвата – регулярное размещение публикаций. Оптимальным считается 1-2 поста в сутки. Нельзя делать значительных перерывов в ведении аккаунта. Наиболее подходящим временем для публикации контента специалисты считают утро до 10.00, обед приблизительно с 12.00 до 14.00 и вечер после 21.00. Речь идет о временных промежутках, когда большая часть пользователей уже или еще не занята на работе или домашними хлопотами.
Особое внимание пользователей привлекают видео, поэтому ими стоит разбавлять публикации с фотографиями. При продвижении страницы не обойтись без сторис. В них можно использовать различные ссылки и опросы, что поможет увеличить вовлеченность аудитории. Когда у Вас уже будет относительно раскрученный аккаунт, пора начинать проводить прямые эфиры, дающие возможность общения с подписчиками. Эта функция социальной сети также набирает популярность. Неплохой вариант – начать вести канал в IGTV. Пока эта функция не настолько задействована, как остальные, можно занять лидирующие места в своем направлении, благодаря относительно низкому уровню конкуренции. Пару раз в месяц стоит проводить розыгрыши марафоны и прочие завлекающие мероприятия.
Самостоятельное продвижение аккаунта и увеличение охвата отнимет немало времени, к тому же, нет никаких гарантий, что Вы достигнете желаемого результата. Лучше обратиться в нашу компанию. Мы обеспечим Вас требуемым количеством подписчиков, лайков и просмотров, гарантируя оперативность и безопасность предоставления услуг.
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