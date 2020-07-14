Первые шаги в продвижении аккаунта в Инстаграм *

Как и во многих других вопросах, в продвижении страницы в Instagram *, самое сложное начать. О чем писать посты, как часто их размещать, как правильно пользоваться хештегами, где взять первых подписчиков – у начинающих блогеров возникает куча вопросов, а некоторые так напуганы предстоящими объемами работы, что откладывают создание профиля в долгий ящик. Важно разобраться по порядку, что Вам предстоит сделать, и тогда поставленная задача перестанет казаться невыполнимой.
Первое, что Вам предстоит сделать определиться с целями ведения страницы и ее тематикой. Что это будет: блог про путешествия или страницы, предлагающая услуги массажиста. От этого момента будет зависеть все: содержание Ваших постов, целевая аудитория и пр. Как только Вы определитесь, о чем Ваш аккаунт, необходимо:
Самое главное – набрать первую тысячу подписчиков. Профили с небольшой аудиторией не пользуются доверием среди пользователей, и им намного сложнее привлекать фолловеров. Если Вы только начали свой путь в Инстаграм *, но хотите как можно скорее раскрутить аккаунт, стоит обратиться в нашу компанию. Мы обеспечим Вас желаемым количеством подписчиков, лайков и просмотров в самые короткие сроки и по выгодной цене.
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