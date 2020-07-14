Первые шаги в продвижении аккаунта в Инстаграм *

Первые шаги в продвижении аккаунта в Instagram *

Как и во многих других вопросах, в продвижении страницы в Instagram *, самое сложное начать. О чем писать посты, как часто их размещать, как правильно пользоваться хештегами, где взять первых подписчиков – у начинающих блогеров возникает куча вопросов, а некоторые так напуганы предстоящими объемами работы, что откладывают создание профиля в долгий ящик. Важно разобраться по порядку, что Вам предстоит сделать, и тогда поставленная задача перестанет казаться невыполнимой.





С чего начать раскрутку страницы в Инстаграме *





Первое, что Вам предстоит сделать определиться с целями ведения страницы и ее тематикой. Что это будет: блог про путешествия или страницы, предлагающая услуги массажиста. От этого момента будет зависеть все: содержание Ваших постов, целевая аудитория и пр. Как только Вы определитесь, о чем Ваш аккаунт, необходимо:





Понять, на кого ориентирован профиль. Представьте себе своих потенциальных подписчиков, их пол, возраст, семейное положение, постарайтесь угадать, какие проблемы их заботят, и дайте ответы на интересующие их вопросы в своих постах.

Ознакомиться с аккаунтами конкурентов. Посмотрите, какие публикации набирают больше всего лайков и комментариев, какие темы вызывают активность пользователей и возьмите их себе на заметку, но никогда не копируйте чужой контент – это не путь к успеху, Инстаграм * никогда не продвинет страницу, содержащую неоригинальные материалы.

Определиться со стилем оформления постов и придерживаться его. Это поможет создать красивую картинку, и сделает Ваш блог узнаваемым.

Писать посты. Никто не захочет подписываться на пустой аккаунт, вначале Вам предстоит выложить 10-15 публикаций, это должны быть красивые оригинальные фотографии и интересная информация, которая привлечет внимание пользователей. Затем стоит размещать по 2 поста в сутки, не забывая об их качестве.

При размещении публикаций использовать хештеги и геолокацию, что поможет заинтересованным в выбранной Вами тематике пользователям найти пост.





Самое главное – набрать первую тысячу подписчиков. Профили с небольшой аудиторией не пользуются доверием среди пользователей, и им намного сложнее привлекать фолловеров. Если Вы только начали свой путь в Инстаграм *, но хотите как можно скорее раскрутить аккаунт, стоит обратиться в нашу компанию. Мы обеспечим Вас желаемым количеством подписчиков, лайков и просмотров в самые короткие сроки и по выгодной цене.





Также рекомендуем - Работа с негативными отзывами в Instagram *