Отказ от лайков, защита от буллинга - что поменялось и поменяется в Instagram *?

Сегодня многие говорят о том, что скоро отменят лайки, в том числе в Инстаграм *. Однако есть еще много интересных обновлений, которые сделают нахождение в Инстаграм * намного удобнее и комфортнее. Торговые марки смогут лучше взаимодействовать со своими клиентами. Что это за обновления?

1. Обновленный дизайн камеры. Он значительно упрощает работу с историями. Если смахнуть вправо – можно получить доступ к функциям: зум, бумеранг. Если смахнуть влево, то рядом будут тексты, стикеры и т.д.

2. Донайшен стикер (donation sticker). Их можно публиковать у себя в историях. Они появились не так давно, в Штатах. Такие стикеры подбираются непосредственно из галереи иконок. Известно, что практически все средства пойдут на благотворительность. В скором будущем подобные стикеры будут доступны во многих странах и регионах.

3. В рекламу в историях можно добавить опрос. В период тестирования такое нововведение показало хорошие результаты.

4. Обновленный creator profile. Как и бизнес-профиль, у него будет доступ к конкретным опциям и большой аналитической базе, однако меж ними есть и отличия. Если кратко, то подобные аккаунты станут иметь доступ и к Инстаграм * Инсайтс и к обновленной Instagram * Creator Studio на десктопе. Кроме аналитики, на таком аккаунте будет располагаться информация по подпискам-отпискам. Но тут есть и недостатки. Так как аккаунт не привязан к Инстаграм * API, то опция отложенной публикации и постороннего анализа недоступна.

5. Приобретения непосредственно в приложении. Инстаграм * уже приступил к тестированию новых продающих хэштегов. Пока данное обновление находится в процессе тестирования, поэтому есть лимит на число тех, кто может воспользоваться обозначенной функцией.

6. Любой желающий сможет делать свои «маски». Так называемый эффект AR – дополненная реальность – очень популярен в Инстаграм *. За прошедшие 12 месяцев более миллиарда пользователей применили данный эффект. Сейчас все большее количество торговых марок используют этот инструмент. В частности, многие косметические торговые марки применяют маски, чтобы пользователи примерили на себя определенный оттенок теней или губной помады.

7. Инстаграм * собирается отказаться от лайков. Это тестируется на территории Канады. Объявление о таком обновлении вызвало оживленные споры, очень многие привыкли к лайкам, к нынешнему формату, и не готовы с ним расставаться. Как это будет выглядеть? В период просмотра новостной ленты число реакций не будет отображаться, но станут видны пользователи, что их поставили.

8. Еще одно отличное решение – это защита от буллинга. Травля в соцсети (любой) обрела невероятные масштабы, поэтому сегодня в Инстаграм * разрабатывают опцию – защита от отрицательных комментариев. Функция будет вычислять такие комментарии еще на стадии написания и предупреждать о том, что подобные записи оставлять нежелательно. Скорее всего, в 2020 году ее уже не запустят, но данному введению уделяется много внимания и тестирования, так что в будущем можно ожидать такого появления.





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