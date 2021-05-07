Основные ошибки при использовании TikTok для рекламы

Ошибки при использовании TikTok для рекламы

Уже известно, что ТикТок – это отличная платформа для рекламы и продвижения своего бизнеса. Однако прежде чем начать раскрутку страницы, следует ознакомиться, какие ошибки могут подстерегать на этом пути:

1. Нет правильно поставленных задач. Если начать просто снимать видеоролики о чем-то без продуманного плана, без стратегии, можно запросто потерять средства и ничего не добиться. Специально нанятые для этого люди тоже справляются не всегда и не сразу. Поэтому нужно продумать конкретную задачу, чтобы она не была расплывчатой. Кроме этого, поставленная задача должна быть актуальной и вполне измеримой, чтобы цели были поставлены реальные, и такими же были сроки достижения этих целей.

2. Неправильно или вообще не составленный образ покупателя. Некоторые думают, что абсолютно каждый человек – это покупатель, так или иначе. Однако это ошибка. Какой бы ни был великолепный продукт, у него есть определенная целевая аудитория. А в данном случае нужно учитывать и аудиторию ТикТок. Знание возможных покупателей значительно сузит идеи для рекламы. Вы будете в своих роликах разговаривать только со своей аудиторией, а не со всеми пользователями сервиса.

3. ТикТок сейчас в тренде, а значит, платформа подойдет для конкретного бизнеса. Безусловно, данный сервис сейчас очень популярен. Но нужно учитывать формат этой платформы. Сложный, подробный обзор продукта вряд ли удастся разместить просто из-за ограничения длины ролика. А вот сочный коротенький рекламный ролик – да! Впрочем, недавно ТикТок запустил новую функцию и увеличил продолжительность видео почти до 3 минут. Так что вместе с новыми функциями придут и новые возможности.

4. Отсутствие анализа. Нельзя просто что-то делать, в данном случае снимать ролики, и ждать результата. Нужно проводить анализ деятельности как в случае успеха, так и в случае неудачи.

5. Больше не всегда означает лучше. Нельзя заваливать платформу и пользователей огромным количеством рекламных роликов и объявлений. Контент нужно выпускать дозировано.

6. Если все налажено, пускать все на самотек. Даже если все сделано грамотно, и реклама в ТикТок работает, это не означает, что теперь нужно расслабиться. Нужно постоянно держать руку на пульсе: изучать отзывы, подсчитывать количество просмотров, заниматься аналитикой. Без этого невозможно достичь успеха.

По окончании срока, заявленного как необходимое время для достижения цели, обязательно анализируйте: достигнута ли цель, реализована ли задача.

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