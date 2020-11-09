Особенности социальной сети ТикТок

Социальная сеть TikTok все больше набирает популярность. Созданная в 2018 году платформа успешно догоняет Инстаграм, но при этом является более узкоспециализированной площадкой. В ТикТок есть свои особенности, которые отличают его от всех остальных социальных сетей, которых к концу 2020 года набралось в количестве. Есть социальные сети, предназначенные для поиска работы, например, Линкедин, есть образовательные платформы вроде Ютуб и т.д. Инстаграм и ТикТок близки в том плане, что основные опции рассчитаны на то, чтобы пользоваться данными приложениями с телефона. Но особенности есть у каждой, не зря же они разделены. Главный контент ТикТок – это короткие видеоролики, снятые в большинстве случаев на смартфон, но бывает, что и на камеру. В чем же причина популярности ТикТок и каковы его особенности?





Прежде всего, основные задачи сети, которые платформа успешно выполняет, это развлечения. На сегодня в ТикТок не принято делиться малоприятным, а те, кто делится, пока не набирает достаточного количества подписчиков. Для политического и рабочего пока есть Фейсбук и в определенной степени Инста. Развлечения – основной контент, но это не означает, что там только развлечения.

Аудитория. Главная аудитория ТикТок – пользователи от 13 до 25 лет. Поэтому очень многие ролики посвящены проблемам школьников и студентов: происходящее в учебных заведениях, подростковые неурядицы, первая личная жизнь, разбитые сердца. Есть социальные ролики, короткометражки, в которых обыгрываются знакомые большинству людей ситуации. Такие видео набирают внушительное число просмотров и обсуждений под ними. Стоит отметить, что с течением времени все больше взрослых людей осваивают эту платформу и постят свои ролики. Они понимают, что ТикТок развивается, и скоро благодаря ему можно получить больше популярности. Как правило, в ТикТок переходят взрослые косплееры, портные, шьющие интересные костюмы, фотографы, модели. Возможно, скоро в ТикТок перейдут и представители других профессий, но пока рано что-либо говорить.

Что сейчас принято снимать? Все, что видишь вокруг. Однако поскольку роликов на платформе огромное количество, все равно у каждого видео должна быть своя изюминка. Ее можно получить не только содержанием и умелым позированием, но и различными стикерами, масками, фильтрами и прочими спецэффектами.

Тематика роликов разнообразна. Это и видео с домашними животными, и ролики с нанесением макияжа, истории из школьной, студенческой жизни. Большой популярностью пользуется обыгрыванием сценок из известных фильмов и сериалов. Интересны и пародии, особенно красивые, в видео важная яркая картинка, поэтому стоит позаботиться в макияже и костюмах при осваивании данной ниши.

Взаимодействие с целевой аудиторией важно, поэтому в роликах можно задавать вопросы, общаться с подписчиками.

ТикТок рекомендует пользователям ролики на основании уже просмотренного. Это с одной стороны удобно, но и иногда ТикТок просто заваливает похожими видео или отбирает их, исходя из очень странных на первый взгляд алгоритмов. Поэтому важно и самим искать интересные для себя ролики, например, через хэштеги, челленджи, у своих подписчиков или других пользователей.

Будьте готовы, что если вы старше основной аудитории ТикТок, некоторые ролики будут не слишком интересны или не слишком понятны, а самое главное – актуальны. Вряд ли будете смотреть видео, как вывести двойку из дневника, даже если ТикТок вам это порекомендует. В целом ТикТок – отличная платформа, чтобы раскрутиться именно блогеру, а не бизнесу.





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