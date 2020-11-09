Популярные темы для роликов в ТикТок в 2020 году

Популярные темы для роликов в TikTok в 2020 году

В 2020 году ТикТок на пике популярности у определенной аудитории. Чтобы стать известным на этой платформе, важно знать, что интересно аудитории, что может понравиться, что привлечет внимание. Вот самые распространенные и интересные варианты, которые можно использовать для создания собственных роликов.





1. Lip Syn. Данный вид роликов означает, что пользователь исполняет композиции под фонограмму. Чтобы создать подобный ролик, нужно потренироваться в определенных движениях, активно применять мимику. Для попадания в ноты и в слова отрепетируйте песню заблаговременно.





2. Видео вдвоем или втроем. С друзьями можно вместе спеть, станцевать и сделать зеркальный клон. Такие эффекты есть в ТикТок.





3. Видео с собственным парнем или девушкой однозначно привлечет внимание к вашему каналу, так как «личный фронт» – тема, которая всегда подогревает интерес.





4. Социальное. Несмотря на то, что ТикТок – социальная сеть развлекательного характера, но жизненные душевные и иногда грустные видео здесь тоже смотрят. Хотите поднять какую-то тему, которая волнует именно вашу целевую аудиторию, а не всех пользователей социальной сети, снимите короткое видео и расскажите свою историю, поделитесь мнением.





5. Видео с домашними любимцами. Это беспроигрышный вариант. Сложно найти пользователя, который не умилится при виде котиков и морских свинок, игривых собачек или ярких попугайчиков. А если это видео с определенным сценарием, питомец что-то делает: пытается пролезть, прыгнуть, взлететь. Или он спит, кушает, чешется, моется, просмотры однозначно гарантированы. Можно даже завести отдельный канал для вашего питомца, снимать его в одежде, как он помогает готовить ужин или на прогулке.





6. Имитации и пародии. Смешно обыгранное повторение – это не копирование. Тиктокеры любят пародии. Пользователям нравится наблюдать сцены из известных сериалов, мемов, шоу, обыгранные в смешном, прикольном и современном ключе.





7. Танцы. Один из популярных вариантов видео. Сейчас очень приветствуются танцы в необычном месте. Правда, если выберите какое-то совсем неоднозначное место, не предназначенное для танцев и съемки, будьте готовы к волне хейта, зато популярность поднимется, потому что черный пиар – это тоже пиар.





8. Надписи. Пользователь просто пишет на разных поверхностях под музыку. Несмотря на всю незамысловатость, тренд уже «завирусился» и бьет все рекорды популярности.





9. Если любите рукоделие и вообще делать что-то своими руками, самое время оповестить об этом жителей ТикТок.





10. Старайтесь не прятать камеру (в том числе, камеру телефона) далеко. Всегда можно отыскать что-то интересное, что можно снять и сразу выложить в сеть.





11. Челлендж по хэштегу. Отыщите по определенному хэштегу интересный челлендж и выполните задание.





12. Если ваш канал уже смотрит достаточное число подписчиков, и часто задаются вопросы, можно записать ролик с ответами на эти вопросы. (Даже если вопросов пока не задают, ничто не мешает придумать вопросы и снять видео с ответами на них).





13. Похожий вариант сделать в видео опрос, а ответы попросить вписать в комментарии.





14. Путешествие. В путешествии всегда есть что снимать: новые места, события, кухня, архитектура, достопримечательности, курьезные истории – впечатлений хватит.





15. Эффект замедления преображает практически любое видео. Например, брызги воды в замедленной съемке выглядят великолепно.





Есть еще огромное количество тем, вариантов съемов и спецэффектов, комбинация которых позволяет создавать уникальные видео.





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