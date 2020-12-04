Пин-коды для стикеров, видеоответы, топ трансляций - обновления Тик Ток, которые вы могли пропустить

TikTok – социальная сеть, которая бьет рекорды популярности и не намерена сдавать позиции. Платформа постоянно совершенствует функционал и предлагает обновления.

1. Топ трансляций. В TikTok появилась определенная лента, где показываются прямые эфиры пользователей. Такая лента именуется «Топ трансляций». Чтобы открыть данную ленту, включающую лишь прямые эфиры, необходимо зайти в раздел «Входящие» и кликнуть на уведомление «Топ трансляций», где рядом расположена кнопка «Смотреть».

2. Опция пин-кодов для стикеров. TikTok представил новую опцию, что даст возможность зафиксировать стикер на объекте в видео. Когда объект двигается, стикер двигается вместе с ним. Кроме того, он меняет размер, если отдалить объект от камеры или приблизить его. Для прикрепления стикера к объекту на ролике в ТикТок, потребуется загрузить ролик, выбрать требуемый стикер и участок на экране, куда необходимо его прикрепить, а еще отметить время, сколько он должен находиться на ролике.

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3. Видеоответы на комментарии. ТикТок добавил опцию, что даст возможность отвечать на комментарии при помощи роликов. Ответ посредством видео можно разместить лишь в ответ на комментарий под вашим роликом. Под чужими постами так делать не получится. Чтобы сделать запись через видео, надо выбрать необходимую опцию.

4. Официальная монетизация. Теперь она появилась и на территории РФ. Можно взаимодействовать с торговыми марками, получать от них заказы непосредственно в ТикТок. К монетизации допускается лишь авторский контент. Сообщение приходит в раздел «Вся активность» от TikTok. Пока что доступ есть не у всех. На платформе могут зарегистрироваться рекламодатели, которые подбирают блогеров, чтобы размещать рекламу.

5. ТикТок для бизнеса. В настоящее время TikTok представил новую площадку, которая сочетает различные маркетинговые решения для брендов. Они помогут продвигать контент нужной аудитории. Большая часть инструментов были и раньше в свободном доступе, но сейчас объединены в одном проекте.

6. Расширенные возможности веб-версии. TikTok добавил вход в социальную сеть с компьютера, ранее это можно было сделать только со смартфона. Кнопка входа на платформу находится справа вверху экрана. Она показывается после того как кликнуть на «Посмотреть». После того как вы вошли в свой аккаунт, можно загружать видео, корректировать страницу, смотреть видео.

7. Использование музыки. Сегодня ТикТок поменял правила коммерческого применения музыки для брендов, которые верифицированы в социальной сети. До этого компании могли добавить любое музыкальное сопровождение без ограничения и расходов. Теперь на мелодиях, что не доступны для применения, будет нужная пометка.

8. Родительский контроль. Это дает возможность родителям контролировать профили свои детей, что обеспечивает большую безопасность.

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